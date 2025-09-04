Este miércoles se estrenaron los últimos episodios de la segunda temporada de Merlina, la exitosa serie de Netflix. Conocé acá cuándo llegará a la plataforma la tercera temporada de este increíble historia.

Netflix: Todo lo que se sabe de la temporada 3 de Merlina

La serie Merlina es una de las producciones más vistas y exitosas de Netflix. Narra las aventuras de Merlina Addams (Jenna Ortega) durante su paso por la Academia Nevermore, lugar donde desarrolla sus habilidades psíquicas mientras resuelve misterios sobrenaturales.

Allí, la adolescente debe lidiar con secretos, criaturas fantásticas y conspiraciones centenarias. Con tintes de comedia y misterio, la serie cautiva a la audiencia con su atmósfera gótica y el ingenio de su protagonista.

La tercera temporada de la serie fue confirmada por Netflix el 22 de julio 2025, dos semanas antes de que se estrenaran los primeros capítulos de la segunda temporada. Según los creadores, Merlina tendrá un total de 4 temporadas, pero con el éxito de la producción, se espera que la historia continúe por más tiempo.

Merlina: ¿Cuándo se estrenará la temporada 3?

La serie Merlina es un éxito mundial en Netflix. Con el estreno de los últimos cuatro episodios de la segunda temporada, los seguidores ya se preguntan cuándo continuará la historia de la hija mayor de la familia.

Inicialmente, se había conocido que el rodaje de la tercera temporada comenzaría en noviembre de 2025, solo dos meses después del final de la temporada 2. Sin embargo, Netflix pospuso el inicio de las grabaciones hasta el segundo trimestre de 2026, es decir, entre abril y mayo del año próximo.

Ante esta situación, teniendo en cuenta el tiempo promedio de filmación y posproducción, se rumorea que la tercera temporada de Merlina llegará a Netflix a mediados o finales de 2027.

Netflix: así es el personaje de Lady Gaga en “Merlina 2”

En “Merlina 2”, la serie de Netflix, Lady Gaga interpreta a la profesora Rosaline Rotwood y hay gran expectativa por su debut en la serie y por ver cómo se desenvuelve en este nuevo desafío.

La protagonista, Jenna Ortega, es productora en la segunda temporada de “Merlina” y dijo: “Si te gusta Merlina, si te gusta Lady Gaga, deberías estar emocionado por verla en la Parte 2, realmente funciona. Está increíble. Es uno de los pocos y raros ejemplos de alguien que está haciendo lo que debe hacer. Poder verla y contar con ella es una experiencia surrealista”.