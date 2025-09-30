Netflix: todo lo que se sabe del estreno de la cuarta temporada de «The Witcher», con Liam Hemsworth como nuevo protagonista

Netflix prepara el estreno de una nueva temporada de «The Witcher«, la serie de fantasía que supo atrapar al público, basada en los libros de Andrzej Sapkowski. En esta cuarta entrega, quien dará vida al personaje de Geralt de Rivia, será Liam Hemsworth, en reemplazo de Henry Cavill. Todo lo que se sabe del estreno.

Netflix se prepara para el estreno de «The Witcher«, la serie de fantasía basada en los libros de Andrzej Sapkowski. En esta cuarta entrega, quien dará vida al personaje de Geralt de Rivia, será Liam Hemsworth, en reemplazo de Henry Cavill.

Contrario a lo que se podría pensar, la salida de Cavill fue en buenos términos y el actor lanzó un comunicado despidiéndose y dándole la bienvenida a Hemsworth:

«Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar.«

Por su parte, Liam también reaccionó a su fichaje por la serie de Netflix: «como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher».

El trabajo de producción de la temporada 4 de «The Witcher» comenzó oficialmente a finales de abril de 2024 y Freya Allan, actriz encargada de interpretar a la la princesa Cirilla de Cintra (Ciri) en la serie, anunció el 29 de octubre de ese mismo año que había concluido.

La cuarta temporada de «The Witcher» trae nuevos actores y personajes:

Liam Hemsworth como Geralt de Rivia.

como Geralt de Rivia. Laurence Fishburne como Regis, un vampiro superior que se convierte en un valioso aliado para Geralt.

como Regis, un vampiro superior que se convierte en un valioso aliado para Geralt. Sharlto Copley como Leo Bonhart, un cazarrecompensas letal que se convierte en un antagonista principal.

como Leo Bonhart, un cazarrecompensas letal que se convierte en un antagonista principal. Danny Woodburn como Zoltan Chivay, un enano que es uno de los amigos más cercanos de Geralt en las novelas.

como Zoltan Chivay, un enano que es uno de los amigos más cercanos de Geralt en las novelas. James Purefoy como Stefan Skellen, un espía y consejero nilfgaardiano de alto rango.

Además, varios actores que interpretan a personajes conocidos de la serie continuarán en sus papeles:

Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg.

Freya Allan como la princesa Ciri.

Joey Batey como Jaskier.

Meng’er Zhang como Milva.

Graham McTavish como Sigismund Dijkstra.

Cassie Clare como Philippa Eilhart.

Royce Pierreson como Istredd.

Linden Porco como Percival.

Jeremy Crawford como Yarpen Zigrin.

El debut oficial de Liam Hemsworth en Netflix, será el jueves 30 de octubre. El actor asumirá el desafío de continuar el legado del “Lobo Blanco” en uno de los fenómenos de fantasía más populares de los últimos años.