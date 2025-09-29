Netflix: los estrenos del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre 2025, marcando así más novedades para el cierre del noveno mes del año y el inicio del décimo. Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas. Los detalles en esta nota.

Netflix: los estrenos para la semana que va del 29 de septiembre al 5 de octubre 2025

Los estrenos de Netflix para la última semana de septiembre 2025 y los primeros días de octubre 2025 son:

martes 30 de septiembre: Naturaleza de pesadilla

martes 30 de septiembre: Earthquake: Joke Telling Business

miércoles 1 de octubre: RIV4LES

jueves 2 de octubre: Hombres de verdad

jueves 2 de octubre: Rockstar: Duki desde el fin del mundo

jueves 2 de octubre: El juego más peligroso

viernes 3 de octubre: Steve

viernes 3 de octubre: Animal

viernes 3 de octubre: El genio y los deseos

viernes 3 de octubre: Monstruo: La historia de Ed Gein

viernes 3 de octubre: La nueva brigada

sábado 4 de octubre: Ranma ½

Netflix: “La casa Guiness”, la serie de los creadores de “Peaky Blinders”

“La casa Guinness” es una serie de drama histórico de Netflix, creada por Steven Knight, el mismo responsable de la exitosa “Peaky Blinders”. Estrenada en la plataforma el jueves 25 de septiembre, la trama, ambientada en la Irlanda del siglo XIX, se centra en la poderosa dinastía Guinness y las consecuencias de la muerte de su patriarca, Benjamin Guinness, en 1868.

La serie explora las tensiones, los secretos y las luchas por el poder entre los cuatro hijos de Guinness, que heredan el destino de la legendaria cervecería. El drama familiar se mezcla con temas de ambición, lealtad y traición, en un contexto de cambio político y económico en Dublín y Nueva York.

Con información de NA