Ni pintura ni empapelado: cómo renovar paredes con bajo presupuesto

Modernizar espacios de la casa brinda una renovación de aire personal. Hacerlo en una pared suele asociarse con comprar pintura, rodillos o rollos de empapelado. Sin embargo, existen alternativas igual de estéticas, más económicas y, sobre todo, sustentables. Por eso, para darle una nueva vida a los ambientes sin recurrir a los clásicos métodos existen opciones. Los detalles en esta nota.

Cómo renovar paredes con bajo presupuesto

En primer lugar, una opción muy accesible para renovar paredes es utilizar telas recicladas. Sábanas viejas, manteles o cortinas pueden convertirse en murales decorativos que cubran imperfecciones y aporten textura. Solo se necesita fijarlas con grampas o pegamento ecológico.

Otra técnica que gana cada vez más adeptos es el uso de pallets desarmados o maderas recuperadas. Estos paneles aportan un estilo rústico y cálido, y permiten reutilizar materiales que muchas veces terminan en la basura.

Cómo renovar paredes con bajo presupuesto: ideas para renovar espacios

Además de las propuestas descritas, en caso de preferir un estilo más artístico, se puede probar con stencils reutilizables y pigmentos naturales. Con café, cúrcuma o remolacha es posible crear tintas caseras que dan un toque original sin necesidad de pintura industrial.

Los jardines verticales del interior también son aliados de la decoración sustentable. Con botellas plásticas cortadas o latas reutilizadas, se pueden armar módulos verdes que decoran y purifican el aire.

Otra alternativa sencilla es apostar a los vinilos autoadhesivos reciclables. Hoy existen opciones fabricadas con materiales biodegradables, fáciles de colocar y de retirar, que no generan residuos permanentes.

Cómo renovar paredes con bajo presupuesto: la importancia de un ambiente iluminado

No hay que olvidar el poder de la iluminación estratégica. Con lámparas LED de bajo consumo y pantallas de fibras naturales, se pueden crear sombras y contrastes que transforman la percepción de la pared sin tocarla. Con estas ideas, solo resta pensar, diseñar, crear y trabajar en el espacio que se quiere renovar para darle una renovación a la casa.

