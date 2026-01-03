Nicki Nicole enamoró a sus fans con postales desde Bariloche y el lago Nahuel Huapi

Nicki Nicole comenzó el año con un mensaje cargado de emoción y orgullo nacional que rápidamente captó la atención de sus seguidores. A través de una carta de amor dedicada a la Argentina, la artista compartió una serie de postales de sus vacaciones en el sur del país que estuvieron a punto de alcanzar el millón de “me gusta”.

Nicki Nicole recibió el Año Nuevo en el sur argentino

La cantante de Wapo Traketero eligió San Carlos de Bariloche como destino para descansar junto a un grupo de amigas y reconectar con la naturaleza.

“Vacaciones en el mejor lugar del mundo: el sur de nuestro adorado país”, escribió Nicki en la publicación, que incluyó imágenes de imponentes paisajes patagónicos y del cielo estrellado, resaltando el clima de calma y contemplación que marcó su estadía.

En las fotos también se la ve disfrutando de la playa del Lago Nahuel Huapi, en un plan relajado y lejos del ritmo habitual de los escenarios.

Para recibir el Año Nuevo, la cantante optó por un look natural y descontracturado, sin maquillaje y con ropa cómoda, en contraste con las producciones festivas que abundaron en redes durante las celebraciones. Llevó una remera negra básica, pantalón estilo parachute y un pañuelo azul de la marca Versace, reafirmando su impronta simple y auténtica.