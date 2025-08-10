Nicki Nicole presente en el Camp Nou para ver a Lamine Yamal: ¿Hay romance?

Los rumores sobre una posible relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal vuelven a encenderse luego de que la cantante rosarina fuera vista en varios eventos junto a la joven estrella del FC Barcelona.

Nicki Nicole estuvo en el Camp Nou para acompañar al Barcelona de Lamine Yamal

En las últimas horas, medios españoles difundieron imágenes y comentarios que apuntan a un vínculo más cercano que la amistad. Según trascendió, ambos habrían sido captados a los besos en un boliche de España, y en la última semana compartieron momentos en la fiesta de cumpleaños del futbolista, a la que asistieron otros argentinos.

La artista también estuvo presente en el partido por el Trofeo Joan Gamper, donde acompañó a Lamine Yamal y siguió la acción desde la tribuna.

Ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han hecho declaraciones oficiales, pero las coincidencias en eventos públicos y privados alimentan las versiones de un romance que, por ahora, prefieren mantener en reserva.