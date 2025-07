Nico Vázquez habló de su relación con Gime Accardi: «Fuimos una pareja exitosa»

Hace algunas semanas se confirmó la ruptura de la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi. Este miércoles, el actor charló con la prensa y contó sus sensaciones luego del alejamiento de la pareja.

En la previa de una nueva función de Rocky, Nico Vázquez charló con LAM y expresó sus emociones luego de confirmarse su separación con Gimena Accardi. El actor contó sobre cómo lleva actualmente su vida de soltero y cual es el vínculo que permanece con su expareja.

Ante la consulta de cómo se encuentra actualmente la relación con Gime Accardi, el actor dijo: «Hablamos todo el tiempo. Estamos conectados todo el tiempo, pero ya no nos frecuentamos como antes«. El cronista le preguntó a Vázquez si era posible una reconciliación, a lo que rápidamente aclaró: «Eso solamente lo sabe Dios. No sé, no puedo decir yo».

El actor reflexionó sobre su relación con Accardi: «Fuimos una pareja exitosa en el amor, estuvimos 18 años y eso no es poco«. Y explicó que está transitando el momento del duelo con mucha terapia: «Hay que saber aceptar y soltar«.

Para finalizar, Nico Vázquez contó la importancia que tiene Rocky, la obra teatral que protagoniza, y cómo lo ha ayudado a seguir adelante en este momento doloroso: «El teatro me salva, cada vez que vengo acá la paso bien». Además, confesó cuál es la relevancia que tiene esta producción en su vida artística: «Es el proyecto de mi vida«.

Gimena Accardi regresó de su viaje de España y charló con «Lape Club Social» sobre cómo conlleva su separación con Nico Vázquez. La actriz visitó a sus amigos en el show de Erreway. A su regreso, y consultada sobre cómo transita la ruptura, respondió: «Como cualquiera que está atravesando una separación«.

Accardi aseguró que todavía no está «disfrutando nada». También afirmó que no le molestaron los rumores de terceros en discordia, porque pensó que eso podía llegar a ocurrir: «Nosotros sabemos la verdad, así que no».

A su vez, dijo que aun sigue en contacto con Nico Vázquez: «Re hablamos, hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar y todo». La actriz confesó no sentirse en un buen momento y afirmó: «Mi corazón está cerradísimo, la decisión la tomamos juntos«.

Gime comentó que no descartaba la posibilidad de reconciliación con Nico Vázquez y comentó: «Nos amamos todavía«.