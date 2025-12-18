Nicole Neumann compartió un fuerte mensaje en redes a días de Navidad

Nicole Neumann suele utilizar sus redes sociales no solo para compartir su trabajo como modelo, sino también para expresar opiniones y reclamos personales, como cuando tiempo atrás salió en defensa de los carpinchos que eran cuestionados en la zona de Nordelta.

Nicole Neumann cuestionó al colegio de sus hijos por un acto en la previa de las fiestas

En esta oportunidad la modelo publicó un video en el que manifestó su enojo con el colegio de sus hijos por la organización de un acto para padres en plena antesala de las fiestas.

“Bueno, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque ya es Navidad. ¿Por qué el acto no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, y no tan encima de Navidad?”, cuestionó Nicole Neumann frente a cámara.

Visiblemente cansada, agregó: “Uno se va, que está con quinientas cosas. Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total”.

Finalmente, la modelo cerró su descargo con ironía y empatía hacia otras familias: “Yo necesito dormir también. Bueno, nada, muy fin de año. Me imagino que están todos en la misma. Y acá, haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”.