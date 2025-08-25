Un archivo televisivo volvió a sorprender en las redes: se trata de un video de 1993 en el que una jovencísima Nicole Neumann, de apenas 12 años, fue presentada por Mirtha Legrand en su histórico programa de almuerzos.

El momento retro entre Nicole Neumann y Mirtha Legrand que tiene más de tres décadas

“Una modelo estudiante de tan sólo 12 o 13 años”, anunciaba la diva antes de darle la bienvenida a la mesa. Nicole, que en aquel entonces recién daba sus primeros pasos en el modelaje, fue consultada por las críticas que recibía por su corta edad.

“¿Cómo es la cosa? ¿Te gusta, te presionan, tu mamá te induce a desfilar o te obliga de algún modo?”, indagó Mirtha en tono curioso. Con soltura, la adolescente respondió:

“A los cuatro años, de casualidad, hice una propaganda y empecé con las propagandas. Y después, ahora en junio, quise ir a la agencia a hacer cosas más de adolescentes”.

Durante la charla, Legrand destacó que la joven era “muy buena estudiante”, remarcando el doble rol que cumplía entre la escuela y las pasarelas.

¿Cuántos años tenía Mirtha Legrand en esa entrevista?

En aquel año, Mirtha tenía 66 años, mientras que Nicole recién comenzaba una carrera que con el tiempo la convertiría en una de las modelos más reconocidas de la Argentina.

En las redes aparecieron comentarios de elogios para Nicole y Mirtha:

«Que presencia! Con solo 13 años ya era increiblemente hermosa y elegante!»

«Se abrió desde chiquita su camino, no le pidió a nadie, no robo, se ganó todo!.Mirta, siempre Mirta, única, una grande»

«Valeria y Nicole 2 de las mujeres más hermosas de Argentina y el mundo».

Hoy, más de 30 años después, el recuerdo televisivo emociona por mostrar los inicios de una figura que se mantiene vigente en los medios.