Terremoto en Indonesia: al menos 38 muertos tras un sismo de magnitud 7,7

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la región de Flores en Indonesia y dejó al menos 38 muertos, varios heridos y daños devastadores en viviendas y edificios. El sismo provocó una evacuación de habitantes de las zonas costeras.

Las autoridades emitieron inicialmente una alerta de tsunami, pero la advertencia fue retirada después de analizar el comportamiento del nivel del mar. Las tareas de rescate ya comenzaron, mientras que se registraron numerosas réplicas en la zona afectada.

Terremoto en Flores: hay 38 muertos y comienzan los rescates

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Suharyanto, confirmó desde Yakarta que al menos 38 personas murieron como consecuencia del sismo en Nusa Tenggara Oriental, según informó la agencia de noticias Antara.

Los equipos de emergencia recuperaron víctimas principalmente en las regencias de Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental. Además, al menos 13 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, dos de ellas con heridas graves. En Maumere, imágenes mostraron a rescatistas buscando sobrevivientes entre los escombros de distintos edificios afectados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro frente a la costa norte de Flores, a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende. La profundidad fue estimada entre 10 y 15 kilómetros, según los organismos que monitorearon el fenómeno.

Alerta de tsunami en Indonesia: por qué fue levantada tras el sismo

Después del terremoto, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una advertencia preventiva de tsunami para sectores costeros. Horas después, la alerta fue retirada. «Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto«, informó el organismo.

El movimiento provocó además numerosas réplicas, algunas de magnitud superior a seis. El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) registró sismos de magnitud 6,3, mientras que el USGS informó otros movimientos de entre 5,5 y 6,1.

Indonesia, una región rodeada por el «Cinturón de Fuego»

El archipiélago indonesio se encuentra asentado sobre el denominado «Cinturón de Fuego del Pacífico», una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde convergen diversas placas tectónicas continentales y oceánicas.

Esta ubicación geográfica hace que el país registre habitualmente numerosos sismos por año, muchos de los cuales causan severos daños materiales y pérdidas humanas debido a la vulnerabilidad de las construcciones locales.

La violenta sacudida reactivó los protocolos de emergencia nacional, activando a las fuerzas de seguridad y brigadas sanitarias para asistir a los sobrevivientes. Las tareas se concentran en despejar las vías de comunicación terrestres afectadas por desprendimientos e instalar campamentos temporales para asistir a las familias que perdieron sus hogares.

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