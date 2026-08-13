Nicole Neumann y el resurgir del jean oxford: un giro sofisticado en el total denim

La capacidad de reinterpretación que posee la indumentaria de mezclilla continúa consolidándose como una de las principales corrientes de la moda contemporánea, donde las prendas básicas evolucionan hacia piezas de diseño con trabajo artesanal; y así lo demuestra Nicole Neumann.

Es que, a través de sus registros oficiales en redes sociales, la modelo y conductora Nicole Neumann presentó un estilismo que ratifica la vigencia del maximalismo en el vestuario estival.

Lejos de las composiciones monocromáticas sobrias o despojadas, la creadora de tendencias lució un conjunto completo de denim intervenido con aplicaciones ornamentales, demostrando cómo una prenda históricamente asociada al uso casual puede adquirir un rango de sofisticación afín a los eventos nocturnos o de etiqueta informal.

El jean oxford en su versión más sofisticada, según Nicole Neumann

La pieza central en el atuendo de Nicole Neumann fue un jean oxford, una silueta icónica de la década de 1970 que volvió a cobrar fuerza a comienzos de los años 2000 y que hoy regresa con acabados de alta costura.

El jean oxford en su versión más sofisticada, según Nicole Neumann.-

El diseño, perteneciente a la firma Vars, presenta un calce entallado desde la cintura hasta la rodilla para luego desplegar una botamanga amplia.

El jean oxford en su versión más sofisticada, según Nicole Neumann.-

El factor diferencial de esta versión radica en la inclusión de gajos laterales confeccionados en tul transparente con bordados de pedrería, un recurso que aporta movimiento, textura y dinamismo al andar, elevando la estética tradicional del pantalón acampanado.

Bordados artesanales y maximalismo: el total denim de Nicole Neumann

Para estructurar el concepto de total denim, Nicole Neumann combinó su pantalón con una campera de jeans a juego, profusamente decorada con bordados en tonalidades bordó y plateado.

El total denim de Nicole Neumann.-

Esta apuesta confirma la consolidación de la indumentaria intervenida con aplicaciones metálicas, transparencias y elementos hechos a mano que transforman la mezclilla en el centro de atención del outfit.

El estilismo de la modelo se completó de manera sobria con botas en tono arena de punta fina, joyería en formato XL y un peinado de ondas naturales, reafirmando que la estética maximalista se encamina a dominar las tendencias urbanas de la temporada.