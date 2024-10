Susana comparó a Roberto García Moritán con su ex pareja Huberto Roviralta: «No ponía un mango»

Susana Giménez regresó al país para prepararse para su programa del próximo domingo, tras los rumores de que Pampita se sentaría en su diván, la conductora desmintió una negociación con la modelo.

Qué dijo Susana Giménez sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

“Sí, claro que la quise tener, pero no se no se habrá arreglado porque no está (en el país)”, respondió a la prensa al preguntarle si tiene planes de un mano a mano con Carolina Pampita Ardohain.

La prensa presente en su llegada, le consultó a Su sobre su opinión sobre la polémica separación de la modelo y el actual Ministro de Desarrollo Económico de CABA: “Todo lo que es coyuntural me gusta. ¿Si me sorprendió? Nunca me sorprenden las separaciones”, reveló.

Además, le hicieron conocer la divertida comparación entre García Moritán y Huberto Roviralta, su exesposo, tras los rumores de que era Pampita quien se ocupaba de la economía en su matrimonio.

“Ay, yo también lo comparé porque no ponía un mango”, cerró divertida Susana.

Pampita tajante sobre su participación en el programa de Susana Giménez, tras la separación

Ante la creciente presión mediática, Pampita volvió a utilizar su cuenta de Instagram para desmentir los rumores sobre su participación en programas de televisión, donde por fin revelería datos inéditos de la separación.

En concreto, algunos periodistas deslizaron su posible aparición en el ciclo de Susana Giménez. Incluso, se habló de una negocación que habría incluido la posibilidad de contar con un programa propio en Telefe.

En su posteo, Pampita aseveró de forma tajante: “Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa, ni voy a ir a ningún programa. Y todo lo que se especula de una participación mía en algún lado, o pedido a cambio de dar una entrevista es mentira”.