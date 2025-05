Nicole Nuemann reveló cuál es el hábito que implementó para que su hogar sea mucho más higiénico 

Nicole Neumann retomó sus actividades profesionales y volvió a estar en el jurado de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por Eltrece. Fue allí donde contó cuál fue el hábito higiénico que decidió aplicar en su vida luego del nacimiento de su bebé.

Qué dijo Nicole Neumann sobre el nuevo hábito que implementó en su hogar para que sea más higiénico

Todo ocurrió cuando la modelo tuvo que ayudar a uno de los participantes a contestar la pregunta de estadísticas. “¿Qué porcentaje de argentinos consideran que quitarse el calzado al ingresar al hogar es un hábito higiénico?», consultó el conductor del ciclo.

Antes de que respondieran, Guido Kaczka le preguntó: «¿Vos te sacás los zapatos antes de entrar a tu casa?”. “Yo me saco, sí”, afirmó Nicole Neumann, sin dudar. “¿Pero con los perros que tenés vos igual…?”, acotó el conductor, sobre sus mascotas.

“Los perros están sanitos, no traen nada de la calle», aseguró la modelo que agregó: «Siempre están en el jardín o dentro de casa”. “Ah, ¿no salen los perros?», le consultó el conductor quien sumó: «Barro, entra barro. Los pasean. Es grande el lugar…».

“Sí, sí, salen a pasear, pero es más… no camina tanta gente por mi barrio», explicó Nicole Neumann quien finalmente confesó: «Cuando nació mi bebé me agarró la locura. No podía entrar nadie con zapatos. ¡Nadie! Se los sacaban en la puerta”.