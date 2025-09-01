No es casualidad: por qué los golden retrievers son considerados los perros más empáticos 

Los golden retrievers son una de las razas más queridas en todo el mundo desde hace décadas. Su carácter amigable, su disposición para interactuar y su fuerte conexión con las personas los han convertido en compañeros ideales, tanto dentro del hogar como en actividades terapéuticas.

Pero esta fama no es casual: detrás de su personalidad hay factores biológicos y de comportamiento que explican por qué destacan por encima de otras razas cuando se trata de empatizar.

Por qué los golden retrievers son considerados los perros más empáticos

Una de las características más notables de los golden es su sensibilidad emocional. Estudios etológicos señalan que poseen una gran capacidad para detectar cambios en el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal de sus dueños. Esto les permite interpretar estados de ánimo y reaccionar en consecuencia, ya sea acercándose para dar contención en momentos tristes o buscando jugar para aliviar tensiones.

Además, su temperamento equilibrado y su alta sociabilidad hacen que sean especialmente aptos para convivir con personas de todas las edades. No suelen mostrar comportamientos agresivos y disfrutan de la compañía constante, lo que los convierte en excelentes compañeros para niños y adultos mayores.

Su nivel de inteligencia también es un factor clave. Los golden retrievers ocupan los primeros puestos en rankings de aprendizaje y obediencia, lo que facilita su entrenamiento para diversas funciones. Por eso son tan utilizados en terapias asistidas con animales, acompañando a personas con trastornos del espectro autista, ansiedad o depresión. También son elegidos como perros de asistencia para personas con movilidad reducida o como guías para personas ciegas.

Otro rasgo que los diferencia es su necesidad de interacción constante. No se trata solo de recibir cariño, sino también de brindarlo: buscan el contacto físico, responden positivamente a las caricias y generan vínculos muy profundos con sus cuidadores. Esta predisposición innata a establecer conexiones afectivas es lo que refuerza su imagen como perros “empáticos” por excelencia.

En definitiva, los golden retrievers no solo conquistan por su aspecto noble y su pelaje dorado, sino porque saben leer a quienes los rodean y responder con una ternura inigualable. Son, sin dudas, un símbolo de compañía, afecto y conexión emocional.