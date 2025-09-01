Qué le pasó a la influencer “La Coqueta” en Bariloche: “discrimanción y violencia física” 

La influencer conocida como “La Coqueta” denunció haber sufrido un episodio de discriminación y violencia física en un boliche de Bariloche. El hecho ocurrió en el local nocturno “La Juana”, donde la joven se encontraba junto a un grupo de amigas y colegas creadoras de contenido.

¿Qué denunciaron en redes las influencers amigas de La Coqueta?

El relato fue difundido a través de un storytime en redes sociales por Micaela Soloa, amiga de la influencer, quien detalló lo sucedido. Según contó, mientras disfrutaban de la noche, personal de seguridad del lugar se acercó de manera violenta al grupo de amigas de La Coqueta por estar fumando, pese a que —según afirman— muchas otras personas también lo estaban haciendo.

“Todo el mundo fumaba cigarro. Yo estaba fumando y viene el seguridad, me lo saca, me lo tira al piso y me samarrea. Me dice ‘no se puede fumar acá’ y yo me quedé en shock. Si me lo decía bien, lo apagaba, yo entiendo. Pero me violentó”, relató la joven.

El grupo denunció que, tras este primer incidente, los efectivos de seguridad intentaron sacarlas a la fuerza del lugar. “Yo le dije: ‘no me podés tocar, soy una mujer hecha y derecha, soy travesti’. Y me respondió: ‘qué me importa’”, contó Micaela.

La situación escaló cuando, ya en el exterior, se produjo un enfrentamiento con otros jóvenes, quienes, según el relato, actuaron en complicidad con parte del personal del boliche. “Después vimos videos donde los patovicas decían: ‘si me das los tragos, yo voy y las cago a palos’. Nos tenían remarcadas porque éramos chicas trans. Si éramos mujeres cis, esto no pasaba”, denunció.

La influencer expresó su indignación por lo vivido: “Pagamos la entrada, consumimos como cualquier persona. Los boliches tienen que cuidar a las personas que entran, no violentarlas. Esto fue discriminación. Había un montón de gente fumando y se la agarraron conmigo porque tenían ganas de joder. Estoy re decepcionada”.

El testimonio generó repercusiones en redes sociales, donde desde la comunidad LGBTIQ+ manifestaron su apoyo y reclamaron medidas contra la violencia y la discriminación en espacios de ocio nocturno.

El mal momento que vivió La Coqueta en Bariloche a la salida de un boliche

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, dijo en una de las historias que publicó.

“Me robaron el celular estos dos chicos que se ven en el video, por suerte mi mánager me lo recuperó. Pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente”, expresó la influencer por el episodio que atravesó.

En una de las grabaciones que subió a su Instagram, indicó: “Miren bien cómo los patovas y la mina mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”.

Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo soy femenina, ¿y vos qué sos’“, denunció La Coqueta. Y lanzó con indignación: ”En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos».

Quién es la Lo Coqueta, la influencer que se hizo viral tras hacer contenidos en TikTok

Ariana Agostina Soria, más conocida en las redes como La Coqueta, es una de las influencers del momento. La joven tiene más de un millón de seguidores en TikTok y casi 600 mil en Instagram.

“Soy tiktoker, influencer e ‘instagramdera’. Empecé a subir contenido a los 17 años y no paré”, se describe la chica de 20 años desde su departamento en el centro de Monte Grande, al que se mudó recientemente.

Ariana Agostina «La Coqueta» Soria.

En el último tiempo, el nombre de La Coqueta se viralizó después de que en un programa de streaming contara que ganó 10 millones de pesos en un mes vendiendo fotos de alto voltaje. Con el dinero que recauda gracias a la promoción de marcas en su cuenta de Instagram y TikTok, Ariana está ayudando a sus padres.

“Yo les compré materiales a mis papás para agrandar la casa. Yo los quiero dejar bien parados a mis papás, que estén bien. Yo puedo tener todo, pero lo que más me importa es mi familia, después ya nada más”, expresó durante la charla con este medio.