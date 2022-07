«No son horas de cobardes»: el video de La Cámpora para recordar a Eva Perón

«Como nos enseñó Evita: primero el pueblo, después el pueblo, siempre el pueblo», fue el mensaje en Twitter de La Cámpora para recordar un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón. El tuit fue acompañado por un video en el que se repasa algunas de las emblemáticas frases de Evita.

«No son horas de cobardes, son horas de patriotas. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen si no están convencidos«, inicia la sucesión de imágenes difundidas en la cuenta oficial de la organización con la etiqueta #EvitaEterna.

«Les molesta que salga una mujer a decirle cuatro verdades, que salga una mujer que piensa como argentina, que actúa como argentina y que tiene el privilegio de querer como argentina», continúa el video que dura poco más de 50 segundos.

Como nos enseñó Evita: primero el pueblo, después el pueblo, siempre el pueblo. #EvitaEterna ❤️ pic.twitter.com/SwS9cecjCs — La Cámpora (@la_campora) July 26, 2022

«La única manera de ser gobierno del pueblo es acercarse al pueblo– se la escucha decir a Eva- No importa la diatriba, no importan las intrigas y no importan las calumnias… contra todos, caiga quien caiga, aunque caiga yo pero defendiendo la causa del pueblo«.

«En nombre de todas las mujeres argentinas que represento les envío un abrazo fraternal. Primero el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo«, concluye el video que- en un momento- realiza un guiño a la figura de Diego Maradona.