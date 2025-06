Noelia Pompa habló de su lucha contra el alcohol: «Me preocupó porque era algo naturalizado»

Noelia Pompa está de regreso, luego de varios años en España. Horas atrás pasó por El Ejército de la Mañana en Bondi Live y contó su lucha contra el alcohol. La actriz y bailarina admitió que, en su momento, «tomaba un montón», razón por la cual decidió recurrir a la meditación para enfrentar el problema.

Noelia Pompa habló de su lucha contra el alcohol en Bondi

En su paso por Bondi Live, Noelia Pompa contó que tuvo problemas con el alcohol y reveló cómo pudo salir adelante. «Dejé el alcohol hace dos años. Tomaba un montón, encima social… Era como ‘no pasa nada’, pero era un reloco…», le dijo la bailarina al conductor Pepe Ochoa.

Luego admitió que la situación la asustó: «Me preocupó porque era algo naturalizado. Esto viene de un ancestro con problemas de alcohol. Me trajo mucho dolor».

En otro tramo de la charla, Noelia reveló cuánto la ayudó la meditación. «Empecé a meterme en la meditación y a conectar conmigo misma. Eso te hace sacar eso que te ponés como un velo«, recordó la actriz, que compartió su experiencia para concientizar sobre la adicción.

NOELIA POMPA: “DEJÉ EL ALCOHOL HACE 2 AÑOS”



⚡️Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10 hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/GuIt8krWJJ — Bondi (@bondi_liveok) June 19, 2025

Durante su relato, Pompa reveló que, en su momento, el alcohol le «levantaba el ánimo». «Pensé que me iba a costar dejarlo, pero no. Entonces me di cuenta de que ni siquiera me gustaba, que lo hacía por hacer», cerró la bailarina.

Los cambios que se vienen en Telefe

La televisión de aire está en constante ebullición por estos días, no solo los canales con poca audiencia se mueven, sino también Telefe, el canal líder por lejos hace años. En ese contexto, el canal prepara la vuelta de un clásico del entretenimiento: Escape Perfecto, con Iván de Pineda. Otro cambio es el pase de Sol Pérez, de panelista de Gran Hermano, a columnista de espectáculos de El Noticiero de la Gente, el informativo del mediodía.