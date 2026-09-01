Tras la despedida de soltera en Brasil, revelaron cuándo se casarían Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito viajó a Río de Janeiro junto a algunas de sus amigas más cercanas para celebrar su despedida de soltera. El festejo incluyó playa, cenas, baile, disfraces y hasta un particular homenaje a Pedro Rosemblat con máscaras que tenían el rostro del futuro marido de la cantante.

Entre las invitadas estuvieron Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite. Las imágenes del viaje rápidamente se viralizaron y terminaron confirmando las versiones que habían comenzado a circular días antes.

Este martes en LAM, revelaron la fecha en la que se casará la artista.

¿Cuándo se casan Lali y Pedro Rosemblat?

Después de la celebración en Brasil, el casamiento volvió a estar en el centro de la escena. La pareja anunció su compromiso en enero de 2026 con un posteo conjunto en el que escribieron: “Nos casamos” y mostraron el anillo.

Meses después, Pedro Rosemblat había dado una pista sobre los planes de la pareja. En una entrevista con Desayuno Americano, contó que esperaba que la boda se concretara durante 2026, aunque todavía dependían de conseguir una fecha que les permitiera organizar el evento.

“Estamos ahí, estamos cerca. Espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo”, había explicado el conductor.

El dato que circuló en LAM

Ahora, con la despedida de soltera ya realizada, en LAM volvieron a poner el foco en la fecha del casamiento y se difundió un nuevo dato sobre cuándo Lali y Pedro darían el “sí”.

El casamiento finalmente será el 30 de octubre de 2026 en lo que será uno de los eventos más esperados del espectáculo argentino.