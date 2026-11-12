Norberto Marcos fue internado dos veces en 48 horas: qué pasó tras su encuentro con Fátima Florez

La salud de Norberto Marcos, expareja y exrepresentante de Fátima Florez, generó preocupación en el mundo del espectáculo. El productor fue internado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo después de presentar un cuadro de malestar físico y dolor en el pecho. Aunque recibió el alta médica, volvió a descompensarse y debió ser hospitalizado por segunda vez en menos de 48 horas.

Según informó Ciudad Magazine, el periodista Juan Etchegoyen reveló en el programa Nuevo Día que Marcos atravesó un momento delicado durante el último fin de semana, después de mantener una reunión con Fátima Florez para intentar resolver el conflicto legal que mantienen desde su separación. La información también fue abordada por Intrusos, donde señalaron que el productor habría sufrido un pico de presión arterial.

Qué le pasó a Norberto Marcos y por qué fue internado de urgencia

De acuerdo con la información difundida por Etchegoyen, Norberto Marcos comenzó a sentirse mal durante el fin de semana y decidió acudir al Sanatorio de la Trinidad de Palermo el domingo por la noche.

El productor presentaba molestias en el pecho y un cuadro de angustia que motivó la atención médica.

Tras permanecer internado, recibió el alta el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, su recuperación no evolucionó como esperaba y el martes 10 volvió a sentirse mal.

Ante la persistencia de los síntomas, debió regresar al centro de salud y quedó nuevamente internado bajo observación.

En el programa Intrusos, Adrián Pallares señaló que Marcos habría sufrido un aumento importante de la presión arterial.

Hasta el momento, no trascendió un parte médico oficial que confirme el diagnóstico preciso ni las causas de la descompensación.

Cómo sigue la salud de Norberto Marcos y cuáles son sus antecedentes cardíacos

La preocupación por el estado del productor se incrementó debido a sus antecedentes cardiovasculares.

Marcos ya había atravesado problemas cardíacos y fue sometido a intervenciones médicas en oportunidades anteriores.

Según la información difundida por Ciudad Magazine, durante su segunda internación permanecía acompañado por su hijo Federico.

El periodista Juan Etchegoyen explicó que el productor había atravesado situaciones personales que le provocaron preocupación y angustia.

Sin embargo, no existe una confirmación médica de que el episodio haya sido provocado por cuestiones emocionales.

La última información difundida el miércoles 11 de noviembre indicaba que continuaba hospitalizado. No se había comunicado oficialmente una fecha de alta.

El encuentro con Fátima Florez antes de la internación: qué pasó

La noticia sobre la salud de Norberto Marcos se conoció pocos días después de un encuentro con su expareja, Fátima Florez, con quien mantiene diferencias judiciales desde el final de su relación.

Según relató Etchegoyen, ambos se reunieron el viernes 6 de noviembre en la casa de Jacobo Winograd, quien intervino como mediador para intentar acercar posiciones.

El objetivo era avanzar en una solución al conflicto económico y patrimonial que enfrentan desde su separación.

De acuerdo con la versión del periodista, la conversación se desarrolló en buenos términos y, en un primer momento, parecía que habían alcanzado un entendimiento.

Sin embargo, Etchegoyen sostuvo que la humorista habría reconsiderado su posición durante el domingo, por lo que el acuerdo no estaría cerrado.

Esta versión contrasta con lo informado por Intrusos, donde se aseguró que la expareja había logrado resolver sus diferencias patrimoniales.

Hasta que exista una confirmación de ambas partes, el estado definitivo del acuerdo continúa sujeto a versiones periodísticas.

Fátima Florez y Norberto Marcos: una separación marcada por conflictos judiciales

Fátima Florez y Norberto Marcos compartieron más de dos décadas de relación sentimental y profesional.

Durante esos años, el productor acompañó la carrera artística de la humorista y participó en el desarrollo de sus espectáculos.

La separación, que se hizo pública en 2023, dio lugar a una serie de diferencias económicas y reclamos vinculados con la división de bienes.

Entre los puntos de conflicto se encontraba la propiedad donde reside la artista, además de otros asuntos patrimoniales.

La disputa también tuvo repercusiones mediáticas, con declaraciones de ambos sobre el final de la relación y las dificultades para alcanzar un entendimiento.

En ese contexto, el encuentro organizado por Jacobo Winograd representaba un intento de dejar atrás años de enfrentamientos.

La preocupación por Norberto Marcos tras su segunda internación

La nueva hospitalización del productor volvió a poner el foco en su salud y en los antecedentes médicos que había atravesado.

Aunque distintos periodistas relacionaron su malestar con las tensiones personales de los últimos años, las causas médicas de la descompensación todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Por ahora, la información conocida indica que Norberto Marcos debió ser internado en dos oportunidades, presentó molestias en el pecho y permanecía bajo atención médica al momento de difundirse la noticia.

Su evolución y la posibilidad de recibir el alta dependerán de las evaluaciones de los profesionales que lo atienden.