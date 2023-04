«Nos fuimos con la reina»: L-Gante y una sugestiva foto junto a Romina de Gran Hermano que luego borró

Como varios exparticipantes de Gran Hermano, Romina Uhrig va a los boliches a hacer “presencias” a cambio de una abultada suma de dinero. Y en la noche se encuentra con excompañeros, con fanáticos y con otros famosos que se acercan a saludarla.

Según contaron en Socios del Espectáculo, quien se acercó a Romina fue L-Gante, que se quedó con ella hasta las 7 de la mañana. “Habrían pasado la noche juntos en la casa de él. No está muy claro el estado civil de ella”, aseguraron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram, que después decidió borrar. “Nos fuimos con la reina”, había escrito el músico, que está disfrutando de su soltería tras el supuesto affaire que habría vivido hace unos meses con Wanda Nara.

Por su parte, a Romina se la volvió a ver junto al padre de sus dos hijas más chicas, el político Walter Festa, de quien se habría separado antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

La foto de L-Gante y Romina de Gran Hermano.

L-Gante se había mensajeado con Daniela de Gran Hermano

Esta no es la primera vez que L-Gante coquetea con una exGH. Hace algunas semanas, el artista intercambió mensajes con Daniela Celis, íntima amiga de Romina.

Daniela contó que L-Gante le escribió por la red social Instagram y el artista dijo: «Mentira. Fue al revés». Sin embargo, Celis se mantuvo en su postura: “Me costaba mentir adentro de la casa, que es un juego, menos voy a mentir en mi vida real. La gente que realmente me sigue sabe que no miento por los valores que tengo».

