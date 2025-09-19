Operaron a Thiago Medina: el parte médico que compartió Daniela Celis, su expareja

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue intervenido quirúrgicamente para realizarse una cirugía torácica con el fin de reparar la parrilla costal. El influencer se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Quien dio detalles del estado de salud del influencer fue su expareja Daniela Celis.

Cómo salió Thiago Medina de la operación

“Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal”, publicó Daniela Celis en su cuenta de Instagram. El joven protagonizó un siniestro vial el pasado domingo y desde entonces permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

El exparticipante de Gran Hermano fue intervenido quirúrgicamente con el objetivo de reparar la parrilla costal, tras pasar la noche sin fiebre. En ese contexto, Daniela agregó: “Thiago permanece en terapia intensiva, estable”.

“En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. Mantenemos pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llegan”, cerró la influencer en sus redes.

La historia de Daniela Celis, expareja de Thiago Medina.

El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina

Previo a la última intervención, Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa entrevistaron a Camila Deniz, más conocida como Camilota, para obtener información sobre el estado de salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que se encuentra internado luego de un grave accidente de tránsito con su moto. Sin embargo, la joven se enojó por una consulta puntual.

Analía Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la ex de Thiago Medina, y Camilota se ofendió con la consulta. “¿Está todo bien con Daniela?”, preguntó. Y la respuesta fue lapidaria: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso”.