Oriana Sabatini se hartó de las críticas: explicó, sin vueltas, de qué vive

Tras haberse casado con Paulo Dybala, Oriana Sabatini demostró ser una todo terreno, no solo canta y actúa sino que también encabeza su propio podcast, “A dónde vamos cuando soñamos”. En cada episodio que sale una vez por semana, Oriana mantiene un cálido ida y vuelta con algún invitado.

Oriana Sabatini se refirió a las críticas que suele recibir

En una nueva entrevista, la artista entrevistó a la actriz y escritora Carla Quevedo, con quien dialogó acerca de las presiones y estándares que hay dentro de la industria, con respecto a la belleza, las expectativas que se generan en sus carreras y la visión sobre el éxito.

En ese sentido, se viralizó un recorte en el que Sabatini abrió su corazón y habló sobre las críticas que recibe por haber dejado de lado gran parte de su carrera como actriz y cantante para acompañar a su marido, quien se desempeña como futbolista en la Roma, Italia.

“Me re pasa que mucha gente me bardea usando este tipo de comentarios como ‘ay, esta que dejó todo para irse con un novio’. Y es como, sí. O sea, mi sueño más grande en la vida es el amor”, comienza diciendo Oriana en el clip.

Y continúa: “Y por momentos me hace sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”.

“Para mí no hay nada más liberador que decir ‘soy normal, soy común, no soy nadie, somos todos lo mismo’”, concluyó la cantante en el recorte viral.

Aquel video, que fue compartido por una seguidora de Sabatini, sin embargo, recibió un comentario negativo que opacó las palabras dichas por la conductora del podcast.

La pregunta que se hicieron los seguidores: ¿De qué vive? ¿De qué trabaja?

“Pero, entonces, ¿de qué vive? ¿De qué trabaja? No entiendo”, escribió una usuaria. “¿Sigue cobrando por las canciones? Y no creo que ya grande y casada los papas le sigan dando plata, por eso no entiendo de qué vive si los podcast lo saco hace re poco”, agregó.

A pesar de que varios seguidores salieron a defender a Oriana, comentando los distintos posibles ingresos que recibiría la artista, fue la propia Sabatini quien terminó escribiéndole a la seguidora para aclarar los tantos.

Oriana respondió sin vueltas

Sin vueltas, Oriana comentó: “Del podcast que estás mirando, de acciones con marcas, de las canciones que saco. Ah y de vez en cuando preparo muertos”.

De esa manera, Sabatini reveló que ya empezó a cobrar por sus trabajos con la tanatopraxia, el curso del que terminó la primera de tres partes en febrero de este año.

“Te amo reina siempre tirando factos”; “Cuando muera quiero que me prepares vos”; “Cuando muera quiero que me maquilles y me pongas ropita de canje” y “Amamos todo lo que haces, vos seguí haciendo lo que disfrutas y siendo feliz”, fueron algunos comentarios que recibió Oriana tras su respuesta.

Con información de Clarín