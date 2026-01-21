Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio

Sofía Bonelli, pareja de Claudio Paul Caniggia, denunció a Adriana Ferrer, íntima amiga de Mariana Nannis, por presunto hostigamiento tras un tenso cruce en el Hotel Faena.

Ferrer respondió públicamente y presentó una contrademanda bajo la misma figura, se acercó acompañada por tres hombres y comenzó a filmarla: “Se puso a llorar y tuvo un ataque de pánico”, contaron en el ciclo.

Luego, la joven sumó una frase que evidenció el trasfondo del conflicto: “Ella sabe que vivo acá, estuvo tres días siguiéndome en el gimnasio y en la pileta. Hace cinco años que habla de mi pareja y de mí”.

Además, Ferrer no tardó en defenderse, ya que aseguró que fue Sofía quien la grabó primero y que ella se encontraba en el Faena con autorización de Mariana Nannis para utilizar el lugar, ya que la mediática aún figuraría como propietaria de departamentos allí.

Su nombre no es nuevo en esta historia, porque fue testigo de Nannis en el juicio por presunta violencia de género contra el ex futbolista y dio múltiples entrevistas hablando del ex matrimonio. Claudio Paul la denunció entonces por falso testimonio, lo que activó una enemistad que sigue vigente.

Desde SQP, Martín Salwe agregó detalles sobre cómo se formalizó la denuncia, alli explicó que Bonelli declaró en la comisaría que Ferrer la filmó, la intimidó y la agredió verbalmente con insultos de tono sexual.

La presentación judicial desencadenó nuevas medidas, a lo que, Sofía habría solicitado un botón antipánico y una restricción perimetral de 200 metros, que estaría ya en curso.

La pareja vive en el Faena desde hace diez años y fue escenario de otros conflictos familiares, como cuando Mariana pidió que Melody Luz y Alex abandonaran el lugar mientras ella cursaba su embarazo.