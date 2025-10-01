Pádel: los nueve ejercicios clave para mejorar el remate, según expertos

El remate es el golpe más buscado en pádel: potente, decisivo y capaz de definir partidos. Sin embargo, para ejecutarlo correctamente no basta con técnica en la cancha, también es necesario un entrenamiento físico específico.

Preparadores especializados destacan que, además del salto con golpe técnico repetido, existen nueve ejercicios de fuerza y movilidad que ayudan a fortalecer hombros, brazos y core, fundamentales para un remate más sólido y seguro.

Nueve ejercicios clave para mejorar el remate en padel, según expertos

Circunducciones de hombro con goma Ejercicio clave para ganar movilidad. Los codos deben permanecer extendidos en todo momento. Jalón tras nuca con pica, tumbado boca abajo Simula el gesto de tracción y fortalece la espalda alta. Movilidad en cuadrupedia Desde posición de cuatro apoyos, se movilizan los brazos y hombros para activar la zona escapular. Rotaciones externas tumbado boca abajo Con el codo a la altura del hombro, se refuerza la estabilidad articular. Extensiones horizontales boca abajo Importante mantener los codos completamente extendidos. Aperturas con mancuernas tumbado boca arriba Brazos extendidos, con el objetivo de que los mismos lleguen a tocar el suelo. Rotaciones externas asistidas con goma La goma tira del antebrazo hacia atrás, facilitando la rotación externa. Rotaciones externas con codo extendido Similar al ejercicio anterior, pero llevando el brazo por encima de la cabeza. Rotaciones internas con polea, sentado Con el codo apoyado, se trabaja la rotación interna. La polea debe estar colocada en la parte alta.

Los entrenadores remarcan que estos movimientos no solo mejoran la potencia del remate, sino que también ayudan a prevenir lesiones en hombros y codos, zonas muy exigidas en el pádel.

En conclusión, una rutina que combine estos ejercicios con la práctica en cancha puede marcar la diferencia y convertir el remate en un recurso mucho más efectivo dentro del juego.