Un reconocido chef mundial probó alfajores de Argentina y llenó de elogios a una marca: cómo es su ranking 

Es difícil ponerse de acuerdo cuando se tiene que elegir el mejor alfajor de kiosco en Argentina. En este caso, un reconocido chef mundial que no es argentino opinó e hizo un ranking de los mejores alfajores que se distribuyen en los kiscos de nuestro país. Se trata de Mitsuharu Tsumura, alias Micha, el chef peruano detrás del mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best.

El reconocido chef hizo el ranking para el pódcast Fuera de Carta. Allí probó a ciegas cinco clásicos de kiosco —Guaymallén, Havanna, Rasta, Guolis y Jorgito— y eligió al ganador.

El ranking final de alfajores de kiosco según el mejor chef del mundo

Micha comenzó probando el Guaymallén de chocolate: “Acá tenemos alfajores, pero este dulce de leche es distinto. Sabor de niño, si fuera un niño querría comerlo probablemente”.

Luego agarró un Havanna y fue directo: “Esos son los menos alta cocina, por llamarlo de alguna manera”. Lo encontró más dulce, con un dulce de leche más oscuro y presente, aunque admitió que esperaba sentir más fuerza del chocolate. Aun así, lo ubicó alto en el ranking provisorio: segundo puesto, debajo del Guaymallén.

La sorpresa llegó con el Guolis. A primera mordida, Micha levantó la ceja y declaró: “Más balanceado, a mí me gusta que tenga un poquito menos de dulce. Está rico igual”. Comparó sus texturas con las del Havanna, pero terminó dándole ventaja al Guolis y desplazando al marplatense al tercer lugar.

El Jorgito de chocolate trajo un giro inesperado: “Acá hay cítrico, ralladura probablemente. Tiene un matiz distinto”. Ese toque lo convenció y lo llevó a meterlo en el podio, directo al segundo lugar, dejando al Guolis y al Havanna relegados. Una muestra de que, en el universo alfajoril, los detalles cuentan.

Pero el momento consagratorio llegó con el Rasta. Apenas lo mordió, Micha sonrió y asintió con la cabeza como quien ya tiene una respuesta clara. “Tenemos un ganador”, dijo sin titubear. Aunque aclaró: “Probablemente no sea el más clásico de Argentina, porque este cruje. Pero si hablamos de gustos, tenemos un ganador”.

El veredicto final dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón dividido. Para Micha, el Rasta de chocolate negro fue el gran campeón de la cata. En segundo lugar quedó el eterno Guaymallén de chocolate negro, seguido de cerca por el Jorgito de chocolate.

El cuarto puesto fue para Havanna, el histórico alfajor marplatense que tantos defienden como bandera nacional, pero que esta vez no convenció del todo al paladar del chef. Y cerrando el ranking, el Guolis, que si bien fue elogiado por su balance, quedó relegado ante propuestas con más carácter.