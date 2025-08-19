Polémica por el reloj de Karina Milei: Pamela David pidió disculpas y aclaró sus palabras

Pamela David habló este martes sobre la polémica del reloj de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante su programa «Desayuno Americano«, la conductora de América se retractó sobre sus dichos anteriores, pero no perdió su estilo picante. Qué dijo.

Pamela David se corrigió sobre sus dichos por el reloj de Karina Milei: «Me equivoqué»

Pamela David, conductora de «Desayuno Americano» en América, se retractó este martes sobre los dichos vertidos contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el reloj que la funcionaria mostraba en imágenes de Instagram en actos oficiales.

La esposa de Daniel Vila retomó el tema esta mañana y señaló que «la verdad es que me equivoqué«, luego del descargo hecho por Karina Milei en redes sociales sobre los dichos de la conductora de «Desayuno Americano«.

Sin embargo, Pamela David no perdió su estilo: «saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, porque estuve viendo fotos de un reloj que, para mí, es un Rolex, y no es, dicho por ella, según aclaró en su cuenta de Instagram«.

«Cómo no voy a pedir disculpas si me equivoqué, nobleza obliga: no es verdad. Le pido las disculpas a Karina Milei» agregó Pamela David en un breve descargo hecho esta mañana en la pantalla de América.

Finalmente, la conductora de «Desayuno Americano» dejó su impronta picante: «Para mi, era un Rolex, es un reloj muy parecido«. Ante el silencio de sus pares, David concluyó: «Que silencio que hay, ¿tienen miedo?«.

Karina Milei respondió a Pamela David en redes sociales y desmintió el origen de su reloj

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, respondió este lunes por la tarde a la polémica iniciada por Pamela David sobre su reloj. En su cuenta oficial de X, la hermana del presidente expresó que esto es parte de «la campaña sucia«.

«De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Se que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias» indicó Karina Milei en un tuit.

En tanto, aclaró que «el reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. No tengo nada que esconder» concluyó.