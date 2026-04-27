Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete por violencia de género y mostró videos de la agresión.

El mundo del espectáculo y el deporte se ven sacudidos por una denuncia que cruza la frontera de lo mediático para instalarse en los tribunales. Este lunes, Pamela Pombo decidió hacer públicos los motivos que derivaron en su separación de Patricio Albacete, el exintegrante de Los Pumas con quien contrajo matrimonio en junio 2024.

A través de testimonios desgarradores en el ciclo SQP (América TV), la instructora de fitness detalló una espiral de violencia que habría comenzado apenas tres meses después de la boda. La denuncia de Pamela Pombo no solo incluye relatos de agresiones físicas, sino que está respaldada por registros de cámaras de seguridad donde se observa a Patricio Albacete ejerciendo violencia física, pruebas que ya han sido presentadas ante la fiscalía interviniente.

El video de la brutal agresión y el testimonio de Pamela Pombo

La crudeza de las imágenes difundidas muestra un episodio donde el exjugador sujeta del cuello y sacude violentamente a la modelo. Según explicó Pamela Pombo, este registro se obtuvo mediante el sistema de monitoreo que el matrimonio había instalado originalmente para cuidar a sus mascotas.

«Es el video más tranquilo que tengo«, confesó la modelo, dejando entrever que existieron episodios de mayor gravedad que no fueron registrados o cuyo material fue presuntamente eliminado por Patricio Albacete.

La denunciante explicó que el origen de muchas de estas discusiones radicaba en infidelidades que ella descubría, a lo que el deportista respondía con descalificaciones y agresiones. Ante las consultas del panel periodístico, Pombo admitió que llegó a temer por su vida: «Escaló mucho. Yo pensé que me moría«, sentenció, describiendo un estado de alerta constante que le impide dormir y alimentarse con normalidad desde hace siete meses.

Violencia económica y la situación judicial de Patricio Albacete

Más allá de lo físico, la defensa de Pamela Pombo hace hincapié en una supuesta violencia económica y en la presión para que abandonara el hogar conyugal. La modelo relató que, tras la decisión de separarse en noviembre pasado, Patricio Albacete habría solicitado medidas cautelares para excluirla del domicilio, a pesar de que el vínculo legal de matrimonio aún persiste.

Pombo detalló que incluso durante el noviazgo existían señales de alerta, como gritos frecuentes, que ella inicialmente asoció a la personalidad competitiva de un deportista de alto rendimiento.

Hasta el momento, Patricio Albacete no ha brindado declaraciones públicas ni ha respondido a las consultas de los medios de prensa. La causa sigue su curso bajo los protocolos correspondientes a los delitos de violencia de género, mientras que el entorno de la modelo asegura que se solicitarán medidas de protección adicionales.

Este caso pone nuevamente de relieve la importancia de la detección temprana de señales de abuso en relaciones de pareja, independientemente de la exposición pública de sus protagonistas.