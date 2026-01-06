Escándalo y abogados: el abrupto final del matrimonio de Patricio Albacete y Pamela Pombo

La relación entre el ex jugador de Los Pumas, Patricio Albacete, y la modelo fitness Pamela Pombo llegó a su fin en medio de un conflicto que, según trascendió, ya se encuentra en instancia legal. La ruptura se produjo pocos meses después de una boda ostentosa celebrada en 2024.

La separación fue confirmada por la propia Pombo, quien explicó que no puede dar detalles sobre los motivos por tratarse de una situación “muy grave y delicada” que está en manos de sus abogados. La información fue revelada por la periodista Karina Iavícoli en el programa Infama (América TV).

Patricio Albacete se separó de Pamela Pombo y el conflicto ya está en manos de abogados

En paralelo, ambos eliminaron de sus redes sociales todas las imágenes juntos, incluidos los registros de la fiesta nupcial realizada en junio del año pasado en Pilar, a la que asistieron cerca de 250 invitados. En el perfil de Pombo solo quedaron algunas fotos de su vestido de novia y postales con amigas.

Albacete y Pombo se conocieron tras coincidir durante años en un gimnasio y, luego de apenas dos meses de noviazgo, se casaron por civil el 28 de diciembre de 2023. Meses después celebraron una fastuosa boda con shows artísticos y una cuidada puesta en escena.

Albacete es una de las figuras históricas del rugby argentino. Integró Los Pumas durante más de una década, disputó tres Copas del Mundo y fue parte del equipo que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Tras su retiro, se vinculó al entrenamiento, desarrolló proyectos comerciales y publicó su autobiografía Mil Batallas.

Por su parte, Pamela Pombo alcanzó notoriedad mediática en 2011 y luego se volcó al mundo del fitness y el fisicoculturismo, donde construyó su perfil como entrenadora y creadora de contenido.

Por ahora, ninguno de los dos volvió a hacer declaraciones públicas mientras la causa avanza por la vía legal.

