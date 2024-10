Pampita reveló por qué no conducirá el Cantando y habló de cómo sigue su relación con Martín Pepa

Pampita está en boca de todos y, según trascendió, la modelo recibió una nueva propuesta para conducir el reality musical de América TV en reemplazo de Florencia Peña.

Los motivos por los cuáles Carolina «Pampita» Ardohain rechazó la propuesta

Al parecer, lo habría rechazado por un pedido de Guido Kazcka, conductor de Los 8 Escalones, donde la modelo participa de jurado. Por esta razón, este lunes Karina Mazzocco tomó la conducción de El Cantando.

Ayer en LAM, un móvil le pregunto a Kazcka sobre la supuesta prohibición, pero el conductor negó que haya sido así: “No, ¿cómo le voy a prohibir conducir el Cantando? Pampita tiene sus ganas; si ella lo quiere hacer, lo termina haciendo, por lo que la conozco”.

Pampita: «La producción hace lo que quiere, no me consulta, soy empleada”

Por otra parte, Pampita habló sobre la propuesta y su negativa sobre conducir el programa: “No fue por Guido, son decisiones de los canales”. Además, habló de la posibilidad de que inviten a Martín Pepa, su supuesta nueva pareja, a Los 8 escalones: «Qué raro, a mí no me dijo nada. La producción hace lo que quiere, no me consulta, soy empleada”.

Sore su supuesta relación con el polista, Pampita no brindó muchos detalles y evitó hablar del tema, pero ante la insistencia de los periodistas presentes, la modelo les aclaró que si tuviera algo que revelar, lo haría: “Cuando tengo que blanquear algo, yo lo blanqueo. Ustedes me conocen, nunca oculté nada, jamás”.