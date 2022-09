Pampita viajó con sus hijos a Chile para acompañar a Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña está pasando por un momento triste por la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, que estaba internado en grave estado en Chile.

Tras conocerse la dura noticia, Carolina viajó a Chile junto a sus hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, para acompañar a su ex pareja en este momento tan difícil.

Esta semana, en una nota con LAM (América Tv), Pampita se refirió al estrecho vínculo que construyó con la familia del actor. «Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”, detalló.

Fuente: PrimiciasYa