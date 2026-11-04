Pampita y Martín Pepa, otra vez separados: quién habría tomado la decisión y el motivo que desató la ruptura

Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa estarían atravesando una nueva separación, a pocos meses de haberse reconciliado. La noticia fue revelada este miércoles 4 de noviembre por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (SQP), el programa de América TV, donde aseguró que la pareja habría terminado su relación hace aproximadamente dos semanas.

Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa estarían atravesando una nueva separación, a pocos meses de haberse reconciliado. La noticia fue revelada este miércoles 4 de noviembre por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (SQP), el programa de América TV, donde aseguró que la pareja habría terminado su relación hace aproximadamente dos semanas.

Según la información que compartió la conductora, habría sido el polista quien decidió ponerle punto final al noviazgo, después de una serie de diferencias que ya habían provocado otras crisis. La distancia, los compromisos laborales y las dificultades para sostener una relación entre dos países volverían a estar en el centro del conflicto.

Por qué se habrían separado Pampita y Martín Pepa

Durante su programa, Yanina Latorre aseguró que consultó con personas cercanas a ambos antes de dar a conocer la noticia. Según explicó, la separación se habría producido hace unos 15 días, pese a que Martín Pepa había regresado recientemente a la Argentina después de cumplir compromisos vinculados al polo.

De acuerdo con su versión, el empresario habría tomado la decisión de terminar el vínculo por las mismas dificultades que enfrentaron en ocasiones anteriores.

La conductora también mencionó que desde el entorno de Pepa describirían diferencias relacionadas con la personalidad y las expectativas de ambos, aunque se trata de apreciaciones atribuidas a allegados y no de declaraciones de los protagonistas.

Cómo estaría Pampita tras la separación y qué pasará con sus planes de verano

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el supuesto estado emocional de la modelo. Según Latorre, Pampita estaría triste por la ruptura y todavía tendría esperanzas de reconciliarse.

La periodista sostuvo que Ardohain preferiría mantener la situación en privado porque consideraría que todavía existe amor entre ambos y que las diferencias podrían resolverse.

Además, reveló que Pampita tenía planes de compartir las próximas vacaciones con Martín Pepa, con un viaje a Miami y una estadía en Punta del Este.

Pía Shaw, integrante del programa, recordó que había conversado con la modelo semanas atrás y que en ese momento se mostraba entusiasmada por el regreso de su pareja a la Argentina y por los proyectos que tenían juntos.

Una relación marcada por las idas y vueltas

Pampita y Martín Pepa comenzaron su romance en octubre de 2024, después de reencontrarse tras haberse conocido durante la adolescencia.

Desde entonces, la relación estuvo marcada por la distancia geográfica y los compromisos profesionales de ambos. Mientras la conductora desarrolla su carrera y comparte su vida familiar en Argentina, Pepa mantiene buena parte de sus actividades laborales en el exterior.

La pareja ya había atravesado una separación en 2025 y otra en mayo de 2026, cuando Pampita reconoció públicamente que sostener una relación a distancia resultaba complicado.

Sin embargo, pocos días después de aquella última ruptura, decidieron darse una nueva oportunidad.

En ese momento, la modelo explicó que ambos debían hacer esfuerzos para compatibilizar sus responsabilidades familiares y laborales, y dejó en claro que ninguno contemplaba mudarse definitivamente para convivir.

Por ahora, Pampita y Martín Pepa no hicieron declaraciones públicas sobre esta nueva versión de separación, por lo que resta conocer si se trata de una ruptura definitiva o de otra crisis en una historia que ya tuvo varias reconciliaciones.