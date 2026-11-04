Rodrigo De Paul y Tini Stoessel repudiaron el ataque transfóbico en Palermo: sus mensajes en redes

Rodrigo De Paul se manifestó en contra de la violencia de género y la discriminación a través de sus redes sociales.

Rodrigo De Paul se manifestó contra la violencia de género y la discriminación a través de sus redes sociales. El futbolista del Inter Miami compartió dos publicaciones en sus historias de Instagram para repudiar el ataque transfóbico ocurrido en los bosques de Palermo y generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT.

El mediocampista no escribió un mensaje propio, sino que difundió dos videos con contenidos de reflexión sobre estas problemáticas. La publicación se conoció mientras el jugador, que no fue convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección argentina, permanece en Estados Unidos.

Los videos que Rodrigo De Paul compartió en sus historias de Instagram

Uno de los materiales que compartió hace referencia a las estadísticas de femicidios y señala que octubre fue el peor mes del año en ese registro, con 43 mujeres asesinadas.

El segundo video estaba dirigido especialmente a los hombres y planteaba la importancia de reflexionar sobre las conductas violentas y asumir la responsabilidad de involucrarse frente a situaciones de violencia y discriminación.

El mensaje de Tini Stoessel contra el ataque transfóbico en Palermo

Por su parte, Tini Stoessel, cantante y futura esposa del futbolista, también utilizó sus redes sociales para repudiar el ataque contra mujeres trans en los bosques de Palermo y cuestionar la violencia y la discriminación.

“Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas”, escribió la artista en una publicación.

Luego, expresó su indignación con una serie de preguntas sobre la persistencia de estos hechos y la necesidad de seguir reclamando por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

“¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo? ¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+?”, planteó.

Finalmente, lamentó que todavía deban repetirse estos reclamos y recordó la lucha histórica por la igualdad y el reconocimiento de derechos: “Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día”.