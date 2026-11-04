Federal A: el Albinegro no viaja en colectivo, se toma el avión para ir a Salta

Cipolletti viajará a Salta para enfrentar a Juventud Antoniana en avión, una noticia importante para el plantel que tendrá un viaje mucho más corto y cómodo.

La dirigencia lo confirmó a través de las redes sociales donde destacaron que se trataba de “una apuesta importante de la Sub Comisión de Fútbol, que realiza un gran esfuerzo para que nuestros jugadores puedan llegar de la mejor manera, reducir los tiempos de traslado y concentrarse en lo que más importa: jugar este partido como si fuera el último”.

El viaje en colectivo demandaba un día entero y era la última alternativa. El partido será el domingo a las 17 horas en Salta por la ida de cuartos de final de la reválida que pondrá en disputa el segundo ascenso de la categoría.

El árbitro del partido será el santafesino Lucas Cavallero. Dirigió al Albinegro en un solo partido este año, en la victoria 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis que le aseguró la clasificación en la primera ronda.

Recientemente estuvo en la semifinal de vuelta entre San Martín de Formosa y Olimpo, en la que expulsó tempranamente a Brian Guille por una agresión. En las últimas temporadas tuvo más rodaje en Primera Nacional.