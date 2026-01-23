Facundo Arana y María Susini: la historia de amor que duró 19 años y hoy atraviesa una separación

La separación de Facundo Arana y María Susini fue confirmada este jueves 22 de enero en LAM (América TV), poniendo punto final a una relación de casi dos décadas que se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo argentino.

Si bien durante 2025 circularon versiones de crisis que el actor desmintió públicamente, en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de cambio. En diciembre, Susini anunció su regreso al trabajo en los medios tras un largo impasse dedicado a la maternidad. Hoy, con la confirmación oficial, ese vínculo que parecía inquebrantable llega a su cierre.

Un encuentro marcado por el destino: así comenzó la historia de amor

La historia de amor comenzó en 2007, en un momento clave de la vida de Arana, quien acababa de separarse de Isabel Macedo. El destino insistió más de una vez: dos amigos distintos, en momentos diferentes, intentaron presentarle a María, convencidos de que ella era la mujer indicada.

El primer intento fue fallido. Facundo viajó especialmente desde Mar del Plata a Pinamar para conocerla, pero al llegar se enteró de que ella ya se había ido. Un desencuentro que, lejos de ser un final, fue apenas un prólogo.

La segunda oportunidad llegó en un asado al mediodía. María apareció con más de dos horas de retraso y con la mano lastimada tras una caída mientras patinaba. Facundo no dudó: le tomó la mano y comenzó a sacarle los palitos que tenía clavados.

“Me sorprendió porque no gritó. Cuando la miré, le caía una lágrima con una sonrisa y me enamoré. Pensé que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella”, recordó tiempo después el actor.

Amor sin vueltas y decisiones intensas

Fiel a su personalidad, Arana fue directo. En ese mismo instante le dijo:

“Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”.

María sonrió. Y, según él mismo contó, le prometió la familia que hoy los acompaña.

La intensidad no se diluyó con el tiempo. La primera cita fue una experiencia extrema: Susini lo invitó a tirarse en paracaídas. Poco después se mudaron juntos y, en mayo de 2008, nació su primera hija, India. En octubre de 2009, la familia se agrandó con la llegada de los mellizos Yaco y Moro.

Una propuesta en la cima del mundo

Años más tarde, Facundo emprendió un viaje al Monte Everest para llevar la bandera de su campaña solidaria por la donación de sangre. En secreto, planeaba pedirle casamiento a María en la cima. Llevaba dos anillos y soñaba con registrar el momento.

Sin embargo, un pre-edema cerebral pulmonar lo obligó a abandonar la expedición. Susini viajó de urgencia a Nepal para acompañarlo. Tras su recuperación, un helicóptero los llevó juntos hasta la cima. Allí, en uno de los lugares más simbólicos de su historia, Arana le propuso casamiento y ella aceptó.

Una boda íntima y un amor que parecía eterno

El 20 de diciembre de 2012, sellaron su amor con una boda civil y religiosa acompañados únicamente por sus tres hijos. Luego celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre, rodeados de familiares y amigos.

Durante años, la pareja eligió un perfil bajo, priorizando la vida familiar y acompañándose mutuamente en proyectos personales, solidarios y profesionales. Por eso, la confirmación de la separación genera un fuerte impacto entre quienes veían en ellos una de las historias de amor más sólidas del espectáculo.

Hoy, en medio de versiones y silencios cuidados, el tiempo dirá si este cierre es definitivo o apenas una pausa en un vínculo que estuvo marcado, desde el primer día, por la intensidad, la entrega y la convicción de elegir al otro.