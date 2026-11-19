El estreno de «Gordon» en Netflix, con Rodrigo de la Serna en el papel protagónico, volvió a poner bajo la lupa una de las biografías más oscuras y atípicas del crimen político en la Argentina. Detrás de la ficción se esconde la trayectoria real de Aníbal Gordon, un ladrón de autos nacido en Colón (Buenos Aires) en 1930 que terminó convertido en el único civil al mando directo de un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar.

Su prontuario comenzó en 1951, cuando cayó detenido por primera vez a los 21 años en San Isidro por robo de automotores y defraudación. Durante dos décadas sostuvo una doble vida impecable: ante su esposa, sus hijos y sus vecinos era un educado revendedor de chatarra que mediaba en los conflictos del barrio, mientras por las noches asaltaba joyerías y tejía alianzas en el hampa.

El golpe millonario en Bariloche que cambió su destino

El punto de quiebre en su carrera delictiva ocurrió en febrero de 1971, cuando encabezó la banda que saqueó más de 20 millones de dólares de la sucursal del Banco de Río Negro en pleno centro de Bariloche. Sus hombres irrumpieron con pistolas y ametralladoras, redujeron a los empleados sin disparar un solo tiro y escaparon con un botín histórico.

El armamento de guerra utilizado en el asalto impactó tanto a la Policía Federal como a los servicios de inteligencia, que sospecharon estar frente a una célula guerrillera. Esa investigación exhaustiva terminó por desarticular a la banda y llevó a Gordon a la cárcel de Devoto, penal que cerró recientemente tras la visita del papa León XIV, a principios de 1972.

Infiltrado entre presos políticos y jefe de patota en la Triple A

Imputado por el robo bancario y la tenencia de armas pesadas, lo juzgó la Cámara Federal Penal de la Nación, conocida entonces como el «Tribunal Antisubversivo». Por un error administrativo, las autoridades penitenciarias lo alojaron en el pabellón 37, reservado exclusivamente para militantes de Montoneros, el ERP y las FAR.

Allí dentro, Gordon cocinaba para los detenidos, elogiaba el «proyecto revolucionario» y se jactaba de sus crímenes más violentos. Aunque algunos reclusos desconfiaron de él tras un plan de fuga burdo y un llanto sobreactuado luego de los fusilamientos de Trelew, nadie sabía que ya operaba como informante de la SIDE ni que lograría colarse en la amnistía para presos políticos decretada por Héctor J. Cámpora en mayo de 1973.

Una vez en libertad, el Estado lo reclutó como agente inorgánico bajo alias como «El Viejo», «Silva» y «El Coronel», integrándolo de lleno a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A):

Impunidad garantizada: Comandó una de las principales patotas de la organización parapolicial creada por José López Rega y operada por el comisario Juan Ramón Morales.



Comandó una de las principales patotas de la organización parapolicial creada por José López Rega y operada por el comisario Juan Ramón Morales. Crímenes políticos: La Justicia vinculó a su grupo con los asesinatos del intelectual Silvio Frondizi , del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña y del dirigente sindical José Ignacio Rucci , además de decenas de ejecuciones en baldíos del Conurbano.



La Justicia vinculó a su grupo con los asesinatos del intelectual , del diputado nacional y del dirigente sindical , además de decenas de ejecuciones en baldíos del Conurbano. Frialdad extrema: Quienes sobrevivieron a sus operativos destacaron sus buenos modales al hablar con las víctimas o sus familiares minutos antes de ordenar las ejecuciones.

Automotores Orletti: el horror bajo fachada de taller mecánico

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la SIDE reorganizó su estructura para el plan sistemático de exterminio y puso a Gordon al frente de las Bases de Operaciones Tácticas. Luego de operar brevemente en una casona de Floresta, alquiló bajo la identidad falsa de Felipe Salvador Silva un taller mecánico en Venancio Flores y Emilio Lacarra.

Así nació Automotores Orletti, centro clandestino dependiente del Batallón de Inteligencia 601 y del general Guillermo Suárez Mason, donde Gordon ejerció el mando directo:

Más de 300 víctimas: Los secuestrados sufrían sesiones de picana eléctrica y permanecían colgados de ganchos de carnicería con los brazos en alto durante días.

Los secuestrados sufrían sesiones de picana eléctrica y permanecían colgados de ganchos de carnicería con los brazos en alto durante días. Desaparición de cuerpos: Su banda introducía a los ejecutados en tambores rellenos con cal y cemento fresco para arrojarlos al Río Luján , mientras saqueaba las viviendas y bienes de las víctimas.

Su banda introducía a los ejecutados en tambores rellenos con cal y cemento fresco para arrojarlos al , mientras saqueaba las viviendas y bienes de las víctimas. La fuga que cerró el centro: El 3 de noviembre de 1976, el matrimonio de militantes integrado por José Ramón Morales y Graciela Vidaillac logró desatarse mientras los guardias dormían, tomó fusiles y escapó a los tiros hacia la calle, obligando a las Fuerzas Armadas a clausurar el predio.

Lejos de retirarse, Gordon trasladó su base a un depósito en Nueva Pompeya —donde secuestró a dirigentes comunistas y exigió un rescate millonario por el empresario Pedro León Zavalía— y en los años 80 reorientó su banda hacia los secuestros extorsivos y el robo de arte internacional. En la madrugada de Navidad de 1980 participó en el golpe al Museo Nacional de Bellas Artes, donde sustrajeron pinturas de Renoir, Matisse, Cézanne y Gauguin valuadas en más de 20 millones de dólares, además de asaltar tres museos en Rosario.

Su caída definitiva llegó en agosto de 1983, en el ocaso de la dictadura, cuando secuestró y golpeó brutalmente durante 16 horas al periodista y dirigente Guillermo Patricio Kelly disfrazado de coronel del Ejército. La Policía rastreó sus pasos hasta La Cumbrecita (Córdoba) y lo detuvo tras un tiroteo junto a su hijo Marcelo, incautando un arsenal de fusiles FAL, ametralladoras y explosivos.

Condenado a 16 años de prisión en octubre de 1986 y procesado por crímenes de lesa humanidad, Gordon murió de cáncer de pulmón a los 57 años el 13 de septiembre de 1987, internado bajo custodia policial en el Hospital Santojanni, llevándose a la tumba los secretos sobre el destino de cientos de desaparecidos.