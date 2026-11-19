Rodrigo de la Serna quedó en el centro de la atención mediática después de que salieran a la luz detalles de un conflicto judicial con su expareja, Ludmila Romero, madre de sus dos hijos menores. La disputa, que se habría profundizado durante los últimos años, incluye diferencias económicas, acuerdos sobre la crianza y reclamos relacionados con la cuota alimentaria.

Según informó PrimiciasYA, la situación se conoció después de que el actor visitara Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, donde reconoció que atravesó un período difícil en su vida personal.

“Fue un año complicado a nivel personal”, expresó De la Serna, aunque prefirió no dar detalles sobre los motivos.

Sus declaraciones despertaron interés y, horas después, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) información sobre el enfrentamiento que mantendría con Romero, de quien se separó en 2021.

Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero: los detalles del conflicto judicial

De acuerdo con lo que contó Pepe Ochoa, la relación entre el actor y su expareja se habría deteriorado después de la separación.

“Desde 2021 están en guerra total”, aseguró el panelista, quien sostuvo que actualmente no mantienen diálogo directo.

Uno de los principales motivos de desacuerdo sería la organización de la crianza de sus hijos, que viven con su madre en Rosario, mientras el actor reside en Buenos Aires.

Según Ochoa, entre 2021 y 2023 la expareja habría firmado 15 acuerdos judiciales, aunque el periodista afirmó que varios no se habrían cumplido debido a los compromisos laborales del actor.

Otro punto de conflicto estaría relacionado con una propiedad que compartían en Rosario y con las diferencias económicas surgidas después de la separación.

La cuota alimentaria y el régimen de cuidado de los hijos

Durante el programa también se mencionaron desacuerdos sobre la cantidad de días que los chicos deberían permanecer con cada uno de sus padres.

Según la información difundida en LAM, De la Serna habría solicitado un régimen de diez días en Buenos Aires y veinte en Rosario.

Además, Ochoa aseguró que un Juzgado de Familia intervino para intentar resolver las diferencias relacionadas con la cuota alimentaria.

El panelista sostuvo que el actor entregaría alrededor de dos millones de pesos mensuales para la manutención de sus hijos, una cifra que, según su relato, Romero consideraría insuficiente.

Estas afirmaciones corresponden a la versión difundida en el programa televisivo y no fueron acompañadas públicamente por documentación judicial que permita corroborar todos los detalles.

Qué dijo Rodrigo de la Serna sobre el conflicto con su expareja

Después de que trascendiera la información, un equipo de LAM se acercó al actor para consultarle sobre su situación familiar.

Sin embargo, Rodrigo de la Serna decidió no hablar públicamente del enfrentamiento judicial.

“Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, respondió ante la consulta de la periodista.

Luego se despidió cordialmente y se retiró sin profundizar sobre las versiones difundidas.

Por el momento, el actor mantiene su decisión de preservar la privacidad de su familia, mientras continúan las versiones sobre las diferencias judiciales con su expareja.