Párense de Manos IV: Brian Sarmiento se prepara con el Chino Maidana para enfrentar a El Polaco

Brian Sarmiento ya comenzó a calentar el cruce con El Polaco, uno de los combates que más expectativa genera de Párense de Manos IV. El exfutbolista enfrentará al cantante Ezequiel Cwirkaluk el próximo 18 de diciembre en el estadio de Platense, en Vicente López, y tendrá en su esquina a una figura de peso: Marcos “Chino” Maidana.

Párense de Manos IV: Brian Sarmiento tendrá al Chino Maidana en su esquina

La presentación del excampeón mundial como entrenador de Sarmiento marcó el inicio formal de la preparación. Maidana, protagonista de dos recordados combates ante Floyd Mayweather en 2014, deberá ahora trasladar su experiencia a un debutante que, si bien cuenta con años de entrenamiento y competencia como futbolista profesional, tendrá que adaptarse a las exigencias específicas del boxeo.

El duelo también comenzó a jugarse fuera del ring. Durante la presentación oficial, Sarmiento desafió directamente a su rival: “Escuchame una cosa Pola: deja de llorar, deja de sufrir. Preparate perro, porque te voy a romper todo”. La frase elevó la temperatura de un enfrentamiento que ya tiene un fuerte componente mediático.

El Polaco, por su parte, también trabaja con una referente del boxeo argentino: Yésica “Tuti” Bopp, excampeona mundial de la AMB y la OMB. La cantante deberá dejar atrás su experiencia en la música y el entretenimiento para afrontar su primera pelea, mientras incorpora técnica, defensa, resistencia y estrategia.

Así, Sarmiento y El Polaco llegan al desafío con dos excampeones mundiales detrás. La cuenta regresiva hacia el 18 de diciembre ya comenzó.