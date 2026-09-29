Rafael Grossi recuperó apoyos y volvió al tercer puesto en la carrera para liderar la ONU

El argentino Rafael Grossi recuperó apoyos y volvió a quedar tercero en la carrera para liderar la ONU.

El diplomático argentino Rafael Grossi recuperó terreno en la carrera para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la cuarta votación informal realizada en el Consejo de Seguridad, el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sumó ocho votos favorables y quedó en la tercera posición.

Grossi sumó tres respaldos respecto de la ronda anterior, cuando había cosechado cinco apoyos. En esta oportunidad recibió ocho votos de «aliento», siete de «desaliento» y ninguno «sin opinión». La candidata con mayor respaldo fue la costarricense Rebeca Grynspan, quien alcanzó 10 votos a favor, tres negativos y dos sin opinión.

El segundo lugar fue para Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, con ocho votos a favor, seis en contra y uno sin opinión.

Si bien Grossi igualó la cantidad de apoyos de la representante guyanesa, recibió un voto negativo más, lo que lo ubicó en el tercer escalón. Más atrás quedaron Olara Otunnu, de Uganda (cinco a favor, ocho negativos, dos sin opinión) y el expresidente de Senegal Macky Sall (cinco apoyos, nueve rechazos, uno sin opinión).

El resultado significa una recuperación para el postulante argentino tras el retroceso sufrido en la tercera consulta del 18 de septiembre, donde había caído a cinco respaldos. Grossi, de 65 años, encabeza el OIEA desde 2019 y cobró notoriedad internacional por su labor en la seguridad nuclear durante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como en las negociaciones por el programa nuclear de Irán. Su candidatura fue impulsada de manera oficial por Argentina a fines de 2025.

Cómo se elige al próximo secretario general de la ONU

Las votaciones informales del Consejo de Seguridad —conocidas como straw polls— sirven como sondeo previo entre los 15 miembros del organismo, aunque no definen la elección.

Para avanzar a la recomendación formal ante la Asamblea General, el candidato vencedor necesitará al menos nueve votos a favor y ningún veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. El diplomático seleccionado asumirá el 1° de enero de 2027 en reemplazo del portugués António Guterres.