Paula Chaves celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: «La vida me urge»

Paula Chaves cumplió 40 años y compartió con sus seguidores el momento en el que sopló las velitas junto a toda la familia en la intimidad de su hogar.

Los detalles del festejo que tuvo junto a Pedro Alfonso y sus hijos

Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa le llevaron una torta con velitas hasta la cama para soplar todos juntos en familia.

Un día antes, la modelo y conductora había hecho una reflexión sobre la llegada de sus 40 años.

«Mañana cumplo 40 años. Me clavé dos colitas y me voy a entrenar», contó Paula y agregó: «La vida me urge».

«Me siento más feliz y plena que nunca. Estoy viviendo la vida que quiero vivir. Me siento feliz y amada. Tengo cerca la gente que me ama y valora. Puedo elegir lo que me gusta y lo que no. Sé lo que quiero de la vida. Y la quiero vivir», reflexionó Chaves.

Paula además de festejar en familia su cumpleaños número 40, también hizo una fiesta con sus amigos más cercanos.

Por qué Paula rechazó conducir el Cantando 2024

La conductora no fue convocada para la conducción de Bake Off y su lugar Telefe se lo dio a Wanda Nara. Pero sí la llamaron para estar al frente del Cantando 2024, propuesta que Paula prefirió rechazar.

«Yo creo que nos apresuramos… No es como antes que decía que sí y ya, me tengo que organizar en un montón de cosas. No deja de ser un programa diario, más allá de que se grababa tres veces por semana. Se me iba a superponer todo, más los chicos … Era mucha la logística que tenía que organizar y ambas partes decidimos que no era el momento», explicó sobre su negativa a conducir el reality de Marcelo Tinelli.

Paula Chaves tiene un viaje programado para los próximos días y ya se encuentra preparando su temporada de verano en Córdoba.