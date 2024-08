Ximena Capristo habló sobre su relación con Paula Chaves: «Nunca hubiera sido…»

Hace tiempo, Ximena Capristo había reflotado un tema del pasado: la pelea y distanciamiento de su marido Gustavo Conti y Pedro Alfonso, y con ella el enfriamiento de la amistad de las respectivas parejas, incluida Paula Chaves por supuesto.

Ximena Capristo: «Nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves«

En ese contexto, en el programa LAM (América TV) Ximena Capristo disparó contra Paula Chaves y se refirió a su relación con ella luego de escuchar las declaraciones de la Paula Chaves asegurando no querer hablar más de ese tema.

“En realidad, los amigos eran Gus y Pedro, y cuando ellos (el actor y su mujer, Paula) venían a casa, yo les cocinaba”, arrancó contando la angelita para dejar en claro que la amistad era entre su marido y el esposo de la modelo.

“Pero nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves, te soy sincera, porque no tenemos nada en común”, agregó Ximena ante el asombro de todos en el piso del ciclo de América.

Al tiempo que concluyó argumentando su postura con que Paula« es otra realidad de mujer que no tiene que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no sería amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas. Pero sí, obviamente, siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibieron muy bien en la casa y yo los recibía muy bien en mi casa también”.

Con información de Primicias Ya