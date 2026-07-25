Pedro Porro sorprendió en La Velada del Año y dijo contra quién se subiría al ring antes de la pelea de Gastón Edul

El defensor español Pedro Porro es una de las celebridades que está acompañando La Velada del Año 6, el evento organizado por el streamer Ibai Llanos que se desarrolla este sábado. Antes de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre, el futbolista brindó una entrevista y habló sobre la posibilidad de subir al ring contra un rival particular.

El jugador también aprovechó el momento para agradecer a los fanáticos por el acompañamiento que recibió durante su participación y consagración en el Mundial 2026.

A quién eligió Pedro Porro ante una eventual participación en La Velada de Ibai Llanos

Durante la transmisión, el defensor fue consultado sobre contra quién estaría dispuesto a enfrentarse en una eventual edición del evento. Entre risas, Pedro Porro respondió que pelearía contra Marc Cucurella, su compañero en la defensa de la selección.

Además, Porro participó de uno de los juegos realizados durante la transmisión que consistía en sacar al azar pelotas con nombres de personas conocidas. Luego, esas celebridades quedaban vinculadas a posibles enfrentamientos sobre el ring.

Pedro Porro y Marc Cucurella, campeones en el Mundial 2026.

El futbolista español sacó los nombres de Ibai Llanos, el organizador de La Velada, y Spreen, el streamer argentino conocido también por haber jugado el año pasado en Deportivo Riestra.

Gastón Edul y Edu Aguirre se enfrentan en La Velada del Año 6

La jornada tiene como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Gastón Edul y Edu Aguirre, periodistas deportivos de Argentina y España. El combate se realiza este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con transmisión a través de los canales oficiales del evento.

El cruce entre ambos quedó marcado por la rivalidad futbolística entre Argentina y España y por los intercambios que protagonizaron durante el pesaje, con insultos de por medio. Se estima que la pelea inicie alrededor de las 16.

En la conferencia de prensa, Edul expresó en medio de las críticas contra la Argentina: “No hay que confundir las ganas de que un equipo pierda, porque eso había de mucha gente, con meterse con un país. Cualquier extranjero del mundo que vaya a Argentina tiene educación pública y salud pública sin importar de dónde sean. ¿Cuál es nuestra diferencia? Bueno, que nosotros no somos sumisos, nos plantamos a defender a Argentina, donde sea, con quién sea y cómo sea; y no por eso nos tienen que endilgar algo que no nos corresponde».