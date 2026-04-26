Pétalos de rosa, helicóptero y suite de lujo: así viven su romance de Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires

Lo que comenzó como un rumor de verano se transformó en la historia de amor más seguida del año. Franco Colapinto y Maia Reficco decidieron dejar atrás la discreción y se muestran cómplices en cada rincón de Buenos Aires. El piloto pilarense, que se encuentra en el país para una exhibición en Palermo, aprovechó su estadía para oficializar su vínculo con la protagonista de Pretty Little Liars.

La pareja se encuentra alojada en el exclusivo Palacio Duhau, en el barrio de Recoleta. Según trascendió, Colapinto preparó una recepción especial en la suite que incluyó pétalos de rosas en el jacuzzi y champagne para celebrar el reencuentro.

La relación ya cuenta con el visto bueno familiar, al punto de que la madre del piloto también se hospeda en el hotel, acompañando a la pareja en este presente de exposición total.

Franco Colapinto y Maia Reficco: así se vive el romance en un lujo de suite en Buenos Aires

El fin de semana de la pareja incluyó planes de alto impacto. El sábado al mediodía, Colapinto y Reficco sorprendieron a los presentes en un restaurante de Cardales, a donde arribaron en helicóptero junto a un grupo de amigos. Las imágenes capturadas en el lugar los muestran abrazados y relajados, disfrutando de una jornada de campo antes de trasladarse a la Estancia Vigil.

Previamente, la pareja había sido vista en la pista de karting de Zárate, donde compartieron su pasión por la velocidad. Tras la jornada deportiva, el conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló que el piloto cerró un restaurante en Palermo exclusivamente para cenar con Maia y su círculo íntimo.

El lugar preparó un menú especial para que pudieran disfrutar de la noche sin el asedio de la prensa, antes del evento central del domingo en las calles porteñas.

Con estas apariciones públicas y gestos de lujo, el noviazgo entre el corredor y la artista internacional quedó plenamente confirmado, convirtiéndose en la pareja favorita de las redes sociales y los medios de espectáculos.