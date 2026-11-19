La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond sigue generando repercusiones en Hollywood. Después de que Amazon MGM Studios confirmara que el actor británico será el encargado de interpretar al agente 007 en la próxima película de la franquicia, Pierce Brosnan, uno de los rostros más recordados del personaje, decidió dedicarle un emotivo mensaje.

Según informó La Nación este jueves 19 de noviembre, el actor irlandés utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a Pattinson, con quien compartió una película hace más de una década. Su publicación sorprendió a los seguidores de la saga y rápidamente generó reacciones.

Qué le dijo Pierce Brosnan a Robert Pattinson tras convertirse en James Bond

Pierce Brosnan, quien interpretó al agente secreto entre 1995 y 2002, compartió una fotografía en blanco y negro de Pattinson caracterizado como James Bond y acompañó la imagen con palabras de afecto y admiración.

“Querido Robert, bienvenido al mundo Bond. Vas a estar magnífico”, comenzó el mensaje.

El actor también recordó la experiencia de haber trabajado juntos en el pasado.

“Guardo muy buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos en Remember Me”, expresó.

Luego destacó el crecimiento profesional de Pattinson y celebró su trayectoria dentro de la industria cinematográfica.

“Disfrutá del recorrido. Con cariño, Pierce”, concluyó.

El gesto fue interpretado como una bienvenida simbólica al exclusivo grupo de actores que tuvieron la responsabilidad de interpretar a uno de los personajes más emblemáticos del cine.

La película que unió a Pierce Brosnan y Robert Pattinson hace 16 años

Aunque pertenecen a generaciones diferentes, Brosnan y Pattinson ya habían compartido un proyecto cinematográfico.

En 2010 participaron de Remember Me (Recuérdame), un drama romántico en el que Brosnan interpretó al padre del personaje de Pattinson.

La película también contó con las actuaciones de Emilie de Ravin y Meghan Markle.

Desde entonces, Pattinson desarrolló una carrera que lo llevó a alejarse de su imagen juvenil asociada con la saga Crepúsculo.

El actor protagonizó producciones como El faro, Tenet y The Batman, consolidándose como una figura versátil dentro de Hollywood.

Su elección como James Bond representa uno de los desafíos más importantes de su trayectoria.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond: qué se sabe de la película

El anuncio oficial de Amazon MGM Studios puso fin a meses de especulaciones sobre quién reemplazaría a Daniel Craig.

Entre los nombres que habían circulado como posibles candidatos estaban Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult y Josh O’Connor.

Finalmente, Robert Pattinson, de 40 años, fue elegido para protagonizar la próxima entrega del agente 007.

La película será dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por su trabajo en Duna, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

La producción se encuentra en desarrollo y todavía no tiene una fecha oficial de estreno.

Sin embargo, las primeras estimaciones indican que podría llegar a los cines durante 2028.

Qué dijo Robert Pattinson sobre convertirse en el nuevo agente 007

Después de conocerse la noticia, Pattinson expresó su entusiasmo por asumir uno de los personajes más importantes de la historia del cine.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”, manifestó en un comunicado difundido tras el anuncio.

El actor también agradeció la confianza del equipo de producción y aseguró que se encuentra entusiasmado por comenzar esta nueva etapa.

Su incorporación representa un cambio generacional dentro de una franquicia que, desde su primera película en 1962, se convirtió en uno de los grandes clásicos de Hollywood.

Pierce Brosnan y su historia como James Bond

Pierce Brosnan fue uno de los actores más reconocidos en interpretar al agente secreto creado por Ian Fleming.

Su debut llegó en 1995 con GoldenEye, una película que revitalizó la franquicia después de varios años sin estrenos.

Posteriormente protagonizó otras tres entregas:

El mañana nunca muere (1997).

El mundo no basta (1999).

Muere otro día (2002).

Después de Brosnan, Daniel Craig asumió el personaje en Casino Royale (2006) y lo interpretó hasta Sin tiempo para morir (2021).

Con la llegada de Pattinson, la saga iniciará una nueva etapa cinematográfica.

La reacción de los fanáticos al mensaje de Pierce Brosnan

La publicación de Brosnan despertó numerosos comentarios de seguidores que celebraron su gesto hacia el nuevo protagonista.

Muchos destacaron la elegancia con la que recibió a su sucesor y recordaron sus propias películas como James Bond.

Otros incluso propusieron que el actor irlandés realizara una participación especial en la próxima entrega.

George Lazenby, quien interpretó al agente 007 en 1969, también felicitó públicamente a Pattinson, sumándose a las muestras de apoyo.

Mientras crece la expectativa por la nueva película, el mensaje de Brosnan dejó una imagen de camaradería entre dos generaciones de actores que ahora comparten un personaje histórico.