Dos personas fueron imputadas en Cipolletti por un episodio ocurrido durante una reunión entre amigos que terminó con un hombre gravemente herido de un disparo. La víctima recibió un impacto en el tórax mientras uno de los presentes le mostraba cómo funcionaba una pistola semiautomática calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, alrededor de las 10:50, en una vivienda del loteo Los Abuelos, sobre la calle Celestino Dell Anna, detrás de la caballeriza del barrio Martín Fierro. El fiscal Guillermo Ibáñez formuló cargos contra un hombre por lesiones graves culposas agravadas por el uso de un arma de fuego y contra una mujer por tenencia ilegal de arma.

El disparo ocurrió mientras manipulaba la pistola

Según la acusación fiscal, los imputados compartían mates en el comedor de la casa junto a la víctima y otra persona. En ese contexto, el hombre tomó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y comenzó a explicarle al herido cómo funcionaba y de qué manera se limpiaba.

Durante la manipulación, efectuó un disparo de forma imprudente, sin adoptar las medidas de seguridad necesarias. El proyectil impactó en el lado derecho del tórax de la víctima y le provocó lesiones graves que pusieron en riesgo su vida.

Personal médico del SIARME trasladó de urgencia al hombre al servicio de emergencias del hospital de Cipolletti para recibir atención.

Encontraron otra pistola escondida en el patio

Después del episodio, peritos del Gabinete Criminalístico de Cipolletti inspeccionaron la vivienda. Durante el procedimiento encontraron una segunda arma de fuego: una pistola Glock calibre 40 que, según la investigación, la mujer tenía escondida entre unos ladrillos en el patio interno del domicilio y no contaba con autorización legal para poseerla.

La fiscalía sustentó la acusación principalmente en el testimonio de una persona que presenció el disparo y participaba de la reunión. También incorporó informes médicos del hospital y periciales forenses, el secuestro de las dos pistolas y las pericias realizadas por la Comisaría 26°, el Cuerpo de Investigación Judicial y el Gabinete Criminalístico.

Al finalizar la audiencia, la jueza de garantías Sonia Martín tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.