García había advertido sobre el peligro de la fuga de gas y pidió a los vecinos que evacuaran antes de la explosión.

La primera víctima fatal de la explosión en Remedios de Escalada fue identificada este jueves. Se trata de Marcelo García, un operario de Metrogas de 47 años que estaba desaparecido desde el viernes, cuando ocurrió el incidente en el partido bonaerense de Lanús.

La identidad fue confirmada mediante un estudio de ADN realizado al cuerpo calcinado que habían encontrado entre los restos de la explosión. La información fue difundida por Clarín, a partir del testimonio de familiares del trabajador.

Quién era Marcelo García, el operario de Metrogas que murió en la explosión

García era técnico en Seguridad e Higiene y llevaba 14 años trabajando en Metrogas. Según relató su familia, había advertido sobre el peligro de la fuga y les pidió a los vecinos que abandonaran sus viviendas antes de la explosión.

El trabajador había llegado hasta Del Valle Iberlucea 4494, en la esquina con Beltrán, luego de recibir un llamado por una pérdida de gas. Allí detectó la gravedad de la situación e insistió en que las personas se alejaran del lugar.

La tarea de García consistía en recorrer distintos sectores para detectar pérdidas de gas y, cuando era necesario, interrumpir el suministro. Por el siniestro hubo dos víctimas fatales.

De acuerdo con el relato de un vecino a sus familiares, antes del estallido hubo una discusión entre dos trabajadores de la empresa. Uno de ellos, que tenía un cargo superior, habría asegurado que la situación estaba controlada. García, en cambio, pidió que evacuaran la zona.

La familia también reconstruyó que el operario ayudó a varios vecinos a salir de sus casas. Su intención era evitar que alguien resultara herido ante el riesgo que representaba la fuga.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada y qué investigan

El estallido ocurrió durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas frente a una fiambrería. Según la información difundida por las autoridades, las tareas estaban a cargo de una cuadrilla de Exgadet, contratista de Metrogas, que trabajaba sin los planos correspondientes.

Una máquina tuneladora dañó uno de los caños cerca de las 9.44. La explosión se produjo más de una hora después, luego de que el sistema municipal de emergencias recibiera una alerta a las 10.52.

El episodio provocó la muerte de dos trabajadores de Metrogas y dejó más de 30 personas heridas. Este jueves también se conoció el fallecimiento de otro operario de la empresa, que permanecía internado con graves quemaduras.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) solicitó información a Metrogas pocas horas después del incidente. Entre la documentación requerida incluyó el plano de la red, la ubicación exacta de la rotura y detalles de los trabajos que se realizaban en ese momento.

El organismo indicó que utilizará la información reunida para reconstruir lo ocurrido, determinar posibles responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes. También informó que los resultados de la investigación quedarán a disposición de la Justicia.