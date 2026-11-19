Viedma será sede de un campeonato de billar, con participantes de Chile y Argentina. Foto: gentileza

Desde este viernes y hasta el domingo 22 de noviembre, Viedma será sede del Segundo Torneo Internacional de la Patagonia de Billar a Tres Bandas, que reunirá a 33 jugadores de Argentina y Chile en la Asociación Obrera de Socorros Mutuos.

La competencia tendrá entrada libre y contará con la presencia de figuras destacadas de la disciplina, entre ellas el campeón panamericano juvenil Valentino Oliveto y el múltiple campeón Fabián Oliveto.

Torneo patagónico: Campeones de Chile, Argentina y distintas categorías

Según explicó Javier Zotto, secretario de la Asociación, la competencia será un Grand Prix abierto con hándicap, un sistema que otorga ventajas a los jugadores de mayor nivel para equilibrar los partidos entre competidores de distintas categorías.

El certamen se desarrollará durante tres jornadas en la sede de la institución, ubicada en Tucumán 148, y contará con la participación de Valentino Oliveto, campeón panamericano juvenil y uno de los pocos jugadores del país que compiten en la categoría Máster Plus. «Es una categoría nueva, donde están los mejores. En Argentina solo hay dos o tres que lo han conseguido», explicó Zotto en relación al joven campeón argentino.

Valentino Oliveto tras ganar la Gran Prix Copa Roberto Trippar 2026 y el subcampeonato de la Copa Hermandad Argentina-Chile disputadas recientemente. Foto: gentileza

Valentino llegará desde Buenos Aires el sábado, junto a su padre, Fabián Oliveto, el billarista argentino especializado en carambola que participará por primera vez en el torneo internacional patagónico con sede en Viedma.

También competirán los másteres chilenos Juan Toro y Duarte Valenzuela, quien se consagró como ganador en ediciones de billar anteriores.

La convocatoria incluye jugadores de Neuquén, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y distintos puntos de Buenos Aires, además de representantes locales que se dividirán en cinco categorías que van desde Tercera B, hasta Master Plús.

Tres jóvenes se suman a la competencia

Uno de los aspectos que destacan desde la organización es la participación de jugadores jóvenes. Entre los 33 inscriptos habrá tres menores de edad: Ian Lambrecht, de 13 años, y Gonzalo Lozón, de 17, de Viedma, junto a Bautista Mansilla, el joven competidor de carambola a tres bandas que llegará desde Buenos Aires.

«Tratamos siempre de ver si podemos conseguir gente joven que siga, pero no está tan fácil», señaló el secretario de la asociación, que actualmente cuenta con 56 socios, en su mayoría adultos y jugadores de billar.

Según relato Zotto, el caso de Ian fue particular: «Él vive acá al lado, empezó a venir a mirar por curiosidad y nosotros le enseñamos«, explicó en relación al joven que forma parte del grupo desde hace dos años, alcanzando la categoría Tercera A.

En este sentido, desde la organización señalaron que las personas interesadas pueden acercarse a conocer la actividad y probar las mesas, incluso sin ser socios. Mientras que quienes decidan incorporarse pueden hacerlo mediante una cuota social económica, con posibilidad de acceder libremente al espacio.

Una institución con 117 años de historia

La Asociación Obrera de Socorros Mutuos fue fundada el 20 de junio de 1909, cuando 88 vecinos se reunieron para crear una sociedad destinada al bienestar moral y material de los trabajadores.

Su antigua sede, el Teatro Argentino, fue durante años una de las principales salas de espectáculos de Viedma, cuya infraestructura también funcionó como Legislatura provincial en la que el primer gobernador de Río Negro, Edgardo Castello, realizó su juramento en 1958.

En la actualidad, la institución sostiene distintas actividades, entre las cuales se destaca el billar, tanto en modalidad de tres bandas como en cinco quillas.

Días y horarios para acercarse

La segunda edición de la competencia, que fue declarada de interés municipal y provincial en 2025, comenzará este viernes a las 15 y se extenderá hasta aproximadamente las 20. El sábado la jornada será la más prolongada, iniciando a las 11 y culminando entre las 19 y 20, con una cena postcampeonato.

Mientras que el domingo, la jornada comenzará a las 14. Las tres jornadas se desarrollarán en el salón de Tucumán 148 con entrada gratuita y abierta al público.