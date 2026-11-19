Matías Bertolotti protagonizó un inesperado momento durante una transmisión en vivo de TN al realizar un comentario sobre promesas salariales incumplidas. El meteorólogo aprovechó una intervención habitual dentro del noticiero para expresar su malestar y sus palabras rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Según informó el portal Chisme, el episodio ocurrió durante el programa Tempraneros, cuando Bertolotti terminó de presentar el pronóstico del tiempo y comenzó a leer mensajes enviados por los televidentes.

Qué dijo Matías Bertolotti sobre su sueldo en TN

Todo comenzó durante la sección #AlColeConTN, cuando el meteorólogo leyó un mensaje de una niña llamada Kiara que decía: “Último tramo del mes”.

La frase provocó una reacción inmediata de Bertolotti.

“Todos estamos pensando lo mismo”, comentó entre risas, mientras sus compañeros reaccionaban desde el estudio.

Sin embargo, segundos después, el conductor fue más allá y dejó entrever su malestar por una situación económica.

“Más cuando te prometen cosas que no te cumplen. Y no llega a la cuenta”, expresó.

Luego agregó: “Te prometen algo y no se acredita, pero bueno, ¿qué va a ser? Son los tiempos que corremos ahora, promesas incumplidas”.

El comentario sorprendió a sus compañeros y fue interpretado como un reclamo por compromisos salariales que no se habrían concretado.

El video de Matías Bertolotti que se viralizó en las redes

El momento fue difundido en X por la cuenta especializada en medios Foromedios Argentina, que compartió el fragmento de la transmisión.

La publicación generó distintas reacciones entre los usuarios.

Mientras algunos cuestionaron que el meteorólogo utilizara el espacio televisivo para plantear un reclamo laboral, otros expresaron su apoyo y señalaron que los trabajadores tienen derecho a manifestar su malestar.

El episodio también despertó especulaciones sobre posibles conflictos salariales dentro de TN, aunque hasta el momento no se difundió una respuesta oficial de la señal sobre los dichos de Bertolotti.

Los antecedentes de Matías Bertolotti y sus polémicas al aire

No es la primera vez que Matías Bertolotti genera repercusión por sus declaraciones durante una transmisión.

En agosto de 2026, el meteorólogo protagonizó un fuerte intercambio con Ricardo Canaletti después de que el periodista de policiales realizara comentarios sobre los hinchas de River Plate.

En aquella oportunidad, Bertolotti cuestionó públicamente a su compañero y lo acusó de utilizar expresiones que podían fomentar la violencia.

El episodio también se viralizó y generó incomodidad durante el noticiero.

Ahora, su comentario sobre las promesas salariales volvió a ubicarlo en el centro de la atención mediática, mientras crecen las repercusiones por sus palabras en vivo.