El traslado saldrá el viernes 20 desde Campo Grande y llegará el domingo 22 a Sierra Grande, con circulación de 7 a 19. (Foto: gentileza municipalidad Sierra Grande)

Desde este viernes 20 de noviembre se hará el traslado de un shelter sobredimensionado por rutas de Río Negro, que va a durar tres jornadas, hasta el domingo 22. El operativo saldrá desde San Isidro, en Campo Grande, y llegará a Sierra Grande, con circulación entre las 7 y las 19, por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución en los tramos afectados.

La logística está a cargo de la empresa OPS (Oilfield Production Services), que hará el viaje en tres días por la extensión del recorrido y el tamaño de la carga. El convoy contará con acompañamiento policial y vehículos guía durante todo el trayecto para reforzar la seguridad vial.

Traslado sobredimensionado en Río Negro: rutas y horarios, día por día

Para que quienes usen estos corredores puedan prever su viaje, estos son los datos centrales del operativo:

Viernes 20 de noviembre: sale desde la Base 4 de OPS en San Isidro (Campo Grande) y recorre la Ruta Provincial 69, la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 6. La jornada termina en el sector de la Termoeléctrica de Río Negro.



sale desde la Base 4 de OPS en San Isidro (Campo Grande) y recorre la Ruta Provincial 69, la y la Ruta Provincial 6. La jornada termina en el sector de la Termoeléctrica de Río Negro. Sábado 21 de noviembre: retoma por la Ruta Provincial 6, a la altura de la Termoeléctrica, y sigue por la Ruta Provincial 8 hasta Los Menucos .



retoma por la Ruta Provincial 6, a la altura de la Termoeléctrica, y sigue por la hasta . Domingo 22 de noviembre: sale de Los Menucos por la Ruta Provincial 8 y continúa por la Ruta Nacional 23 y la Ruta Nacional 3 hasta Sierra Grande.



sale de Los Menucos por la Ruta Provincial 8 y continúa por la y la hasta Sierra Grande. Horario: las tres jornadas, de 7 a 19.



las tres jornadas, de 7 a 19. Dimensiones del equipo: estructura tipo shelter de 8,40 metros de ancho, 26 metros de largo y 6,30 metros de alto.

Qué tienen que hacer los conductores que se crucen con el convoy

OPS pidió a quienes circulen por las rutas involucradas que manejen con precaución, respeten las indicaciones del personal de acompañamiento y mantengan una distancia segura del convoy. Por las dimensiones de la carga, también se recomienda planificar los viajes con anticipación y transitar con máxima atención durante toda la franja horaria informada.

Bajo el lema “Entre todos, cuidemos la seguridad en la vía”, la empresa difundió el operativo para promover una convivencia segura en la ruta. El mensaje acompaña cada uno de sus traslados por los corredores de la región.