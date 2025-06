Pitty la Numeróloga compartió su lucha contra el cáncer: «Lo transité y estoy perfecta»

Pity La Numeróloga abrió su corazón para contar cómo enfrentó y superó su batalla contra el cáncer. «Estoy muy bien, la verdad. Me auto felicito por cómo lo transité. Me las banqué todas y estoy perfecta», afirmó destacando que actualmente no hay rastros de la enfermedad. «No hay cáncer, no se puede creer», celebró.

El mensaje alentador de Pitty la Numeróloga tras afrontar su enfermedad

Pitty relató que tomó la enfermedad como una experiencia más en su vida, una «historia para contar». Agradecida, destacó el apoyo incondicional de su familia: «Tengo hijos sanos, los chicos me bancan fuerte. Me decían ‘Mamá, no llores, se te cae el pelo’. Nos pelamos todos», contó entre risas, resaltando la unión con sus hijos y sus nueras. «Tengo unos pibes que no sabés lo que son», agregó emocionada.

PITY LA NUMERÓLOGA Y LA LUCHA CONTRA SU ENFERMEDAD



Con una perspectiva positiva, Pitty enfatizó la importancia de enfrentar el cáncer con compromiso y actitud. «Si lo agarrás a tiempo, no es tan terrible. Tenés que comprometerte con pasarlo y lo pasás«, aseguró. En su caso, el proceso duró seis meses, un capítulo que considera cerrado. «Para mí ya es pasado. La vida tiene todos los condimentos: la risa y el llanto. Si no, no es real», reflexionó.

La numeróloga también instó a no dejarse llevar por el miedo y a construir activamente el propio destino. «Tenés que preparar el bocho para no creerte lo que vos pensás. Hay una parte de la historia que la tenés que construir vos», aconsejó, haciendo hincapié en la importancia de programar la mente y las emociones para superar los desafíos. Aunque reconoció el valor de herramientas como la numerología y la astrología, subrayó que el verdadero cambio depende de la voluntad personal.

Pitty, quien se describió como una «persona bendecida» por hacer lo que ama y tener una familia que la apoya, dejó un mensaje esperanzador: «La vida tiene sus altibajos, pero es donde vos te querés parar».