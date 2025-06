Pedro Rosemblat aseguró que «Milei va a ir preso y será joven, sin domiciliaria»

El periodista y comunicador Pedro Rosemblat afirmó contundentemente en su canal de streaming Gelatina que el presidente Javier Milei enfrentará consecuencias legales en el futuro. «Milei va a ir preso», aseguró, y agregó: «Y va a ser joven, no va a tener domiciliaria».

¿Por qué Pedro Rosemblat cree que Javier Milei irá preso?

Según Rosemblat, esta situación es inevitable por un supuesto distanciamiento entre Milei y el grupo Clarín, afirmando que el medio ya lo está marcando como «el próximo».

En referencia a una editorial de Clarín, mencionó: «Hoy a la mañana, a través de uno de sus escribas más importantes, dijeron ‘esto sienta un precedente’». Además, citó que el diario habría indicado que «si fue Cristina, puede ser cualquiera», en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner.

"Milei preso"



Porque Pedro Rosemblat aseguró que "Milei va a ir preso" y aclaró: "Y va a ser joven, no va a tener domiciliaria". pic.twitter.com/ENDeowsci6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 11, 2025

La pareja de Lali Espósito sugirió que el Gobierno es consciente de su vulnerabilidad frente al poder judicial, que, según él, no está bajo su control. «Por eso no salió ficha limpia», afirmó, en referencia a iniciativas legislativas que no prosperaron. Rosemblat también especuló sobre posibles mensajes implícitos de Mauricio Macri a través de la prensa, aunque aclaró que podría tratarse de una coincidencia.

Con un tono irónico, Rosemblat minimizó su propio poder frente al de Clarín, pero insistió en que las señales del medio son claras: «Sépanlo», «todos lo sabemos». El comunicador también mencionó que «la venganza es un plato que se sirve frío», dejando entrever que el futuro político y judicial de Milei podría ser turbulento.